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İşgalci İsrail'den skandal karar! Girişleri yasaklandı

İsrail'in, Gazze Şeridi'ndeki tek ticari sınır kapısı Kerm Ebu Salim'i (Kerem Şalom) bugün itibarıyla kapatacağını duyurmasının ardından tüp ve yakıt girişinin engellenmesi yönünde de karar aldığı bildirildi.

17 Temmuz 2018 Salı 18:36
İşgalci İsrail'den skandal karar! Girişleri yasaklandı

İsrail Ulusal Yayın Kurulu Televizyonu'nun haberine göre, İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman, ikinci bir emre kadar Kerm Ebu Salim'den Gazze'ye gaz ve yakıt girişine izin verilmemesi yönünde orduya talimat verdi.

İsrail'in sınır kapısından sadece ilaç girişine izin vereceği belirtilen haberde, Savunma Bakanlığı'nın bu adımı, Gazze'den gönderilen roket ve yanıcı balonlara karşılık Hamas'a karşı sıkı önlemler alınması kararı çerçevesinde attığı kaydedildi.

Filistin yönetimine bağlı Gazze Ürün Girişi Kurulu Başkanı Raid Futuh, dün akşam yaptığı açıklamada, İsrail makamlarının, bugünden itibaren sınır kapısının ikinci bir emre kadar tamamen kapatılacağı konusunda kendilerini bilgilendirdiğini söylemişti.

Yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nde 7 sınır kapısından 6'sı İsrail'in, biri Mısır'ın kontrolünde bulunuyor.

İsrail yönetimi, ordu güçlerinin giriş çıkışı için kullandığı Karare Sınır Kapısı'nı 2005'te, diğer 3'ünü 2007'de Gazze ablukasına başladığında kapattı. İsrail, şu an ticari ürünlerin geçişi için Kerm Ebu Salim ve yolcu geçişi için Beyt Hanun (Erez) Sınır Kapısı'nın çalışmasına izin veriyor.

İsrail, Kerem Şalom ismini verdiği kapıyı cuma ve cumartesi günleri ile Yahudi bayramlarında kapalı tutuyor. Bazen de Filistinlileri "cezalandırmak" amacıyla kapatabiliyor.

İsrail, kapıdan her ürünün geçişine izin vermiyor, çeşit ve miktar konusunda sınırlamalar getiriyor. Özellikle Gazze'deki imar faaliyetlerine engel olarak inşaat malzemelerinin girişi engelleniyor. Girişine izin verilen ürünler ise miktardaki kısıtlamalar nedeniyle ihtiyacı karşılayamıyor.

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2018 Salı 18:36
  1. Gazze Şeridi
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