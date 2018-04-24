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İşgalci İsrail'den Kudüs rüşveti!

Kudüs İlişkileri ve Miras Bakanı Ze’ev Elkin, İsrail hükümetinin büyükelçiliklerini Tel Aviv’den Kudüs’e taşımak isteyen ilk 10 ülkeye yardım etmeye yönelik karar hazırladığını söyledi.

24 Nisan 2018 Salı 22:55
İşgalci İsrail'den Kudüs rüşveti!

Ze'ev Elkin, İsrail hükümetinin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımak isteyen ilk 10 ülkeye yardım etmek istediğini belirtti.

Elkin "Bu yönde ilk kararı ABD ve Guatemala aldı, Honduras ve Romanya'da da benzer planlar tartışılıyor. Çekya ile de bu konuyla ilgili oldukça ciddi görüşmeler gerçekleştiriliyor. İsrail'in bu anlamda ilk 10 ülkeye yardım edebilmesi için bir hükümet kararı hazırlanıyor. Karar alan tesis edilmesini ve belki de maddi desteği içerecek. İsrail bu ülkelere Kudüs'e taşınmaları için ayrıcalık uygulayacak" dedi.

Haber Tarihi: 24 Nisan 2018 Salı 22:55
  1. İsrail
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