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İşgalci İsrail'den katliam: 1 ölü, 396 yaralı

İsrail'in işgaline karşı 30 Mart’tan bu yana başlatılan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 15’inci cumasında, açılan ateş sonucu bir kişi hayatını kaybederken, 396 kişi de yaralandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 23:30
İşgalci İsrail'den katliam: 1 ölü, 396 yaralı

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinin 15’inci cumasında, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 396 kişi yaralandı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı, Gazze-İsrail sınırında devam ettikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde bugün, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 1 kişinin hayatını kaybettiğini 396 kişinin ise yaralandığını duyurdu.

22 YAŞINDAKİ FİLİSTİNLİ GENÇ HAYATINI KAYBETTİ

Kudra, Filistinlilerin "Kuşatmayı Kırmak" adını verdikleri 15’inci Cuma’da hayatını kaybeden kişinin kimliğini ise Muhammed Jamal Alian Abu Halima (22) olarak açıkladı.

Sami Misran isimli Filistinli aktivist ise İsrail askerlerinin Gazze sınırına sık sık gaz bombaları attığını belirterek, Filistinlilerin ise, İsrail askerlerinin görüş alanını kısıtlamak amacı ile sık sık lastikler yakıp dumanlar oluşturduğunu ifade etti.

İSRAİL ASKERLERİNİN BALONLARA DAHİ TAHAMMÜLÜ YOK

Filistinlilerin ayrıca uçurtmalar yaptıklarını ve gösterilerde üzerlerinde hayatlarını kaybeden insanların fotoğrafları olan balonlar kullandıklarını öte yandan İsrail askerlerinin bu balonları dahi hedef alıp vurduğunu belirtti.

30 Mart’tan bu yana başlayan gösterilerde bugüne kadar İsrail askeri güçleri tarafından 137 Filistinli öldürüldü, 15 bin kişiden fazlası da yaralandı.

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 23:30
  1. İsrail
  2. Gazze
  3. Filistin

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