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İşgalci İsrail terör estiriyor: 35 Filistinli yaralandı

İşgalci İsrail askerleri, Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen barışçıl gösterilere müdahale etti. Çıkan olaylarda 35 Filistinli yaralandı.

06 Temmuz 2018 Cuma 19:41
İşgalci İsrail terör estiriyor: 35 Filistinli yaralandı

Gazze’deki Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze’nin doğusunda gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de olduğu 35 Filistinlinin yaralandığını belirtti.

"BÜYÜK DÖNÜŞ YÜRÜYÜŞÜ"

Filistinliler, Toprak Günü’nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart’tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi’nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006’dan beri Gazze’ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

130'DAN FAZLA FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

Gazze sınırında 30 Mart’tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 130’dan fazla Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, 14 binden fazla Filistinli yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

AA

Haber Tarihi: 06 Temmuz 2018 Cuma 19:41
  1. Gazze
  2. Filistin
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