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İşgalci İsrail Suriye'yi vurdu

İsrail işgal ordusunun, Suriye topraklarından ateşlendiği ileri sürülen ve işgal altındaki Golan Tepelerine düşen havan topuna karşı atışla cevap verdiği bildirildi.

23 Nisan 2018 Pazartesi 18:30
İşgalci İsrail Suriye'yi vurdu

İsrail ordusunun sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Suriye topraklarından "kazara" atılan bir havan topunun Golan Tepeleri'deki güvenlik tellerinin bulunduğu bölgenin yakınına düştüğü belirtildi.

Açıklamada, İsrail ordusunun, havan topunun ateşlendiği bölgeyi karşı ateşle vurduğu kaydedildi.

Havan atışından Esed rejiminin sorumlu olduğu belirtilen açıklamada, "İsrail egemenliğinin ihlal edilmesine ve sivilleri tehlikeye atacak hiçbir girişime izin verilmeyecektir." ifadelerine yer verildi.

Suriye sınırında bulunan bölgenin ne tür bir silahla vurulduğu hakkında ise bilgi verilmedi.

Suriye'nin Humus şehrindeki T-4 hava üssü, 9 Nisan'da 2 savaş uçağı tarafından düzenlenen hava saldırısıyla vurulmuş, saldırıda 2'si asker, 5'i milis 7 İranlı ölmüştü. Rusya ve İran saldırı nedeniyle İsrail'i suçlamıştı.

Haber Tarihi: 23 Nisan 2018 Pazartesi 18:30
  1. Suriye
  2. İsrail
  3. havan topu
  4. Humus

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