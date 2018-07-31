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İşgalci İsrail şiirden bile korktu

İsrail mahkemesi, İsrail vatandaşı olan Filistinli kadın şair hakkında hapis cezası verdi. Mahkeme Darin Tatur’un sosyal medyadan paylaştığı “Diren Halkım Diren” şiirinin kışkırtıcılık içerdiğini bildirdi.

31 Temmuz 2018 Salı 14:06
İşgalci İsrail şiirden bile korktu

Haaretz gazetesinin haberine göre, İsrail’in kuzeyindeki Nasıra kentinde bulunan Sulh Ceza Mahkemesi, kente bağlı Er-Reyna beldesinde yaşayan kadın şair Tatur hakkında sosyal medyada paylaştığı şiiri "kışkırtıcılık" içerdiği suçlamasıyla 5 ay fiili hapis cezasına hükmetti.

"DİREN HALKIM DİREN"

İsrail vatandaşı 36 yaşındaki Filistinli şair Tatur, 2015 yılında da sosyal medyada, “Diren Halkım Diren” başlığıyla paylaştığı şiirinden dolayı gözaltına alınmıştı.

Bu şiir üzerine İsrail Başsavcılığı hazırladığı iddianamede Şait Tatur’a, "şiddete teşvik" ve "terör örgütüne" destek suçlamaları yöneltmişti.

Nasır Sulh Ceza Mahkemesi de hazırlanan iddianamedeki suçlamaları kabul etmiş ve 2016’da Tatur’u yaklaşık 6 ay ev hapsine mahkûm etmişti.

 

Haber Tarihi: 31 Temmuz 2018 Salı 14:06
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