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İşgalci İsrail saldırdı: 4 şehit 465 yaralı!

Filistinlilerin İsrail işgaline karşı başlattıkları "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin 4'üncü Cuma gününde İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 kişinin şehit olduğu, 465'ten fazla kişinin yaralandığı aktarıldı.

20 Nisan 2018 Cuma 23:21
İşgalci İsrail saldırdı: 4 şehit 465 yaralı!

Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında gerçekleştirdikleri "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinin 4'üncü Cuma gününde, İsrail askerlerinin açtığı ateş sonucu 4 kişi şehit düşerken, 465'ten fazla kişinin ise yaralandığı aktarıldı. Şehit olanların kimlikleri ise Saad Abdel-Majid Abu Taha (29), Mohammed Ibrahim Ayoub (15), Ahmed Rashad Dabour Althamna (24) ve Ahmed Nabul Akel (25) olduğu tespit edildi.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Mart'tan buna yana devam eden "Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu toplamda 38 kişinin hayatını kaybettiği duyurdu.

TERÖR DEVLETİ İSRAİL 44 SAĞLIKÇIYI YARALADI

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin İsrail işgaline karşı Gazze sınırında gerçekleştirdikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde şu ana kadar 44 sağlık görevlisini yaralandığını açıkladı.

Filistin Sağlık Bakanlığı, Filistinlilerin Gazze-İsrail sınırında düzenledikleri Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, 44 sağlık çalışanının İsrail saldırıları sonucu yaralandığını açıkladı. İsrail askerlerinin saldırılarından dolayı 19 ambulansında ciddi anlamda zarar gördü.

İsrail askerlerinin saldırılarından etkilenen bir diğer meslek grubu üyeleri ise basın çalışanları oldu. Gazze İsrail sınırında bugün yaşanan ve 2 kişinin hayatını kaybettiği çok sayıda yaralının olduğu çatışmalarda, sağlık çalışanları ve gazeteciler de zor anlar yaşadı.

Filistinlilerin Toprak Günü olarak adlandırdıkları 30 Martta başlayan Büyük Geri Dönüş Yürüyüşü gösterilerinde, İsrail askerlerinin saldırıları sonucu 'Yasir Murteca' isimli Filistinli bir gazeteci hayatını kaybetmişti.

Haber Tarihi: 20 Nisan 2018 Cuma 23:21
  1. Filistin
  2. İsrail işgali
  3. Büyük Dönüş Yürüyüşü
  4. Filistinlilerin Toprak Günü

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