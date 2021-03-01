İşgalci İsrail mahkemesinden Filistinli milletvekilini 2 hapis cezası!

İşgal güçleri, FHKC'ne bağlı bazı askeri grupların, Yahudi yerleşimcilere yönelik gerçekleştirdiği ve bazılarının öldürüldüğü bir operasyon üzerine 31 Ekim 2019 tarihinde Milletvekili Cerar'ı (58) tutuklamıştı.

Siyonist işgal güçleri, daha önce de milletvekili ve insan hakları aktivisti Halide Cerrar’ı, FHKC lehine siyasi faaliyetler yürütmek suçlamasıyla birkaç kez tutukladı.

FHKC'nin önde gelen liderleri arasında bulunan esir Cerrar, İsrail hapishanelerindeki Filistinli tutukluların haklarının savunucusu olarak biliniyor.

2006’dan bu yana işgal güçlerinin milletvekillerinin tutuklanmasına yönelik operasyonları hiç durmayıp şu ana dek tutuklanan milletvekili sayısı 60’ı aştı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güvenlik güçleri, söz konusu bölgelerde insanlık dışı zulümler işleyerek terör estirip çevreye zarar veriyor ve çeşitli bahanelerle aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Filistinlileri gözaltına alıyor.

Diğer taraftan terör devleti İsrail, gizli güvenlik bilgilerine dayanarak "idari tutuklama" adı altında Filistinlileri 6 aya kadar alıkoyabiliyor. Tutuklunun "İsrail güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Kaynak: Filistin Enformasyon Merkezi