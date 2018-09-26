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İşgalci İsrail, kadın gazeteciyi alıkoydu

İşgalci İsrail askerleri, Filistinli kadın gazeteci ve yazar İsra Lafi'yi gözaltına aldı.

26 Eylül 2018 Çarşamba 12:01
İşgalci İsrail, kadın gazeteciyi alıkoydu

İsrail askerleri, Filistinli kadın gazeteci ve yazar İsra Lafi'yi (34) işgal altındaki Batı Şeria'nın güneyinde yer alan El Halil kentindeki evinde gözaltına aldı.

KIZI DA GÖZALTINA ALINDI

Filistinli gazeteci-yazarın babası Hıdır Lafi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, İsrail askerlerinin Surif beldesindeki evlerine baskın düzenlediğini ve kızı İsra'yı gözaltına aldığını söyledi. 

Hıdır, askerlerin çıkmadan önce evi aradığını ve cep telefonlarına el koyduğunu aktardı.

Filistinli baba, ayrıca kızının, daha önce çalıştığı abluka altındaki Gazze Şeridi'nden yayın yapan El Aksa televizyon kanalındaki faaliyetleri nedeniyle İsrail istihbarat görevlisi tarafından tehdit edildiğine dikkati çekerek, İsra'nın televizyondaki işinden ayrıldığını ve birkaç aydır makaleler kaleme aldığını kaydetti. 

Filistinli gazeteci-yazar İsra Lafi'nin makaleleri, şahsi blogunun yanı sıra Al Jazeera ile Mısır Araştırma Enstitüsü gibi sosyal paylaşım sitelerinde yayınlanıyor.

Haber Tarihi: 26 Eylül 2018 Çarşamba 12:01
  1. Hıdır Lafi
  2. Batı Şeria
  3. İsrail askerleri
  4. Gazze Şeridi

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