0553 313 94 23

İşgalci İsrail Gazze'ye açılan iki sınır kapısını kapattı

Filistinli yetkililer, katil İsrail'in Gazze Şeridi'ne açılan Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarını kapattığını teyit etti.

17 Ekim 2018 Çarşamba 13:59
İşgalci İsrail Gazze'ye açılan iki sınır kapısını kapattı

Gazze'deki Sınır Kapıları İdaresi'ne bağlı basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, "İsrail, Kerm Ebu Salim ile Beyt Hanun sınır kapılarını ikinci bir emre kadar kapattı." denildi.

Gazze Tarım Çalışma Birliği'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada da İsrail'in Gazze Şeridi sahilindeki avlanma mesafesini 6 milden 3 mile düşürdüğü belirtildi.

Birlik, kararın, botlar üzerindeki İsrail deniz güçleri tarafından hoparlörle Gazzeli balıkçılara bildirildiğini aktardı.

İsrail'in Yediot Ahronot gazetesi bu sabah İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman'ın, Gazze'den İsrail'in güneyindeki Biru's Sebi (Beer Şeva) kentine atıldığı iddia edilen rokete karşılık Kerm Ebu Salim ve Beyt Hanun sınır kapılarının kapatılması yönünde talimat verdiğini, ayrıca Gazze'de balıkçıların avlanma mesafesinin 6 milden 3 mile düşürülmesini emrettiğini yazmıştı.

1 FİLİSTİNLİ ŞEHİT OLDU

İsrail ordusunun Gazze'den atıldığı iddia edilen rokete karşılık bu sabah bölgenin farklı noktalarına düzenlediği hava saldırısında 1 Filistinli şehit olmuş, 3 kişi yaralanmıştı.

İsrail Savunma Bakanı Avigdor Liberman dün yaptığı açıklamada, çarşamba günü İsrail güvenlik ve siyasi işler kabinesine Gazze'ye geniş kapsamlı bir saldırı planı sunacağını duyurmuştu.

Liberman, "Birleşmiş Milletler, Mısır ve Katar aracılığıyla yapılan ara buluculuk çabalarının, Gazze'de ateşkesi sağlamak için çözüme götürecek bir formüle ulaşmadığını, Hamas'a şiddetli bir darbe yöneltmekten başka çare kalmadığını" savunmuştu.

İsrail, yaklaşık 2 milyon Filistinlinin yaşadığı Gazze Şeridi'ni 2006'dan bu yana abluka altında tutuyor.

Haber Tarihi: 17 Ekim 2018 Çarşamba 13:59
  1. filistin
  2. israil
  3. gazze şeridi
  4. sınır kapısı
  5. Kerm Ebu Salim
  6. Beyt Hanun

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gaziantep ve Şanlıurfa'da fuhuş operasyonu!
    1. Gaziantep ve Şanlıurfa'da fuhuş..
    2. Antalya Valisi Karaloğlu'ndan mesai..
    3. Başkan Erdoğan sahaya iniyor! Kadrolar..
    4. Almanya'dan Suudi Arabistan kararı!..
    5. Amerika'dan Türkiye'ye Kaşıkçı desteği!
    6. Bakan müjdeyi verdi! 81 ilde kuruluyor
    7. Borsa günün ilk yarısında arttı
    8. Toz bulutuna karşı ne yapılmalı? Toz..
    9. Kayseri'de babaannesini balta ile..
    10. Denizli'de otomobile çarpan kasksız..
    11. Bodrum'u domuzlar bastı! İlçede büyük..
    12. İşgalci İsrail Gazze'ye açılan iki..
    13. Tokat'ta korku dolu anlar! Benzin dolu..
    14. Emine Erdoğan’dan ‘Ata tohumu..
    15. Avladığı sincabın beynini yeyince.....
    16. Cenk baba oldu
    17. 'Müslümanlar bir tehdit olarak..
    18. Erken emekliliğin külfeti büyük
    19. Tedbirler peş peşe geldi! Reel sektöre..
    20. Moldova'ylada engel kalktı! Kimlikle..
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    Süresiz nafakaya Meclis ayarı mı geliyor?
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    KPSS 2018 önlisans başvuru tarihi ne zaman
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    Şarbonlu hayvanın eti nasıl anlaşılır?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    AK Parti ve MHP af konusunda anlaştı mı?
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman
    KYK burs ücretleri ne kadar 2018 2019 Burs-kredi başvuruları ne zaman

    Günün Karikatürü

    17 Ekim 2018
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...
    Muharrem İnce: Eren Erdem Alevi dedesi istedi ama...