0553 313 94 23

İşgalci İsrail Gazze'de sağlık çadırını vurdu!

İsrail güçleri, Gazze Şeridi sınırında sağlık hizmeti verilen bir çadırı vurdu.

05 Ekim 2018 Cuma 08:04
İşgalci İsrail Gazze'de sağlık çadırını vurdu!

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail ordusunun sınıra yakın bir sağlık noktasını hedef aldığını duyurdu.

Bakanlık Sözcüsü Eşref el-Kudra, yaptığı yazılı açıklamada, Gazze Şeridi'nin güneydoğusundaki Huza köyünde sınır yakınında sağlık hizmeti veren bir çadırın İsrail ordusu tarafından hedef alındığını belirtti.

Saldırının nasıl gerçekleştiğine dair ayrıntı verilmeyen açıklamada, vurulan sağlık noktasında hasar meydana geldiği ifade edildi.

Açıklamada, saldırı sonucu ölen ya da yaralanan olup olmadığına ilişkin de bilgi paylaşılmadı.

Sağlık Bakanlığı, "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterileri sırasında İsrail'in müdahaleleri sonucu yaralanan Filistinliler için sınıra yakın bölgelerde sahra hastanesinin küçüğü denebilecek çadırlar kurmuştu.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Haber Tarihi: 05 Ekim 2018 Cuma 08:04
  1. israil
  2. gazze
  3. sağlık çadırı

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Akhisarspor'a bir gol yetmedi
    1. Akhisarspor'a bir gol yetmedi
    2. Slimani şehitlerimizi unutmadı
    3. Gerginlik artıyor: Demirden korksak..
    4. Irak Dışişleri Bakanlığı, Batman'daki..
    5. Piyasanın son gününde dolar ne kadar?
    6. AK Parti'de seçim takvimi belli oldu
    7. Gerilim tırmanıyor! Akşener'in evinin..
    8. Cevizlibağ'da otomobil tramvaya çarptı!
    9. Antalya'da trafik kazası: 5 kişi yaralı
    10. Adıyaman'da silahlı kavga: 11 yaralı
    11. İşgalci İsrail Gazze'de sağlık..
    12. Phillip Cocu, Ersun Yanal sorusuna..
    13. Malmö taraftarından Loris Karius'a..
    14. Merkez Bankası: Fırsatçılar zam yaptı
    15. Sincar, Kamışlı ve Kobani'de... ABD..
    16. Valiz cinayetinde önemli gelişme!
    17. Darbeci FETÖ'nün hesapları donduruldu..
    18. Amerika direkt olarak YPG ile anlaştı...
    19. Metin Külünk'ün evine silahlı ve..
    20. Avrupa Ligi'nde gecenin toplu sonuçları
    Halkın sabrı taştı! YPG/PKK’lıları tek tek öldürüyorlar
    Halkın sabrı taştı! YPG/PKK’lıları tek tek öldürüyorlar
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    EYT emeklilikte yaşa takılanların umudu Cumhurbaşkanı Erdoğan!
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    Ekimde öğretmen ataması olacak mı?
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    DGS başvuruları hangi tarihlerde yapılacak? Son dakik DGS haberleri
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!

    Günün Karikatürü

    5 Ekim 2018
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    Galatasaray Fenerbahçe derbisi ne zaman? 2018/2019 sezonu
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı
    2019 asgari ücret için ilk rakam açıklandı