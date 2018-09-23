İşgalci İsrail Filistinlileri tehdit etti
Katil İsrail, Filistinlileri Kudüs’ün doğusunda yer alan Han el-Ahmer’deki evlerini 1 Ekim’e kadar yıkmaları konusunda Filistinlileri tehdit etti.23 Eylül 2018 Pazar 14:15
İsrail, işgal altındaki Han el-Ahmer’de yaşayan Filistinli bedevilere mahkeme kararını gerekçe göstererek evlerini yıkma emri verdi.
İsrail güçleri, Filistinlilerin 1 Ekim’e kadar evlerini yıkmamaları durumunda İsrail ekiplerinin devreye gireceğini söyledi.
Öte yandan Hal el-Ahmer’de 200 Filistinli yaşıyor.
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