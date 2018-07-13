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İşgalci İsrail askerleri 25 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırında düzenlenen "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinliklerine müdahalesinde 25 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

13 Temmuz 2018 Cuma 19:47
İşgalci İsrail askerleri 25 Filistinliyi yaraladı

İşgalci İsrail askerlerinin Gazze Şeridi sınırındaki "Büyük Dönüş Yürüyüşü" etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen barışçıl gösterilere müdahalesinde 25 Filistinlinin yaralandığı bildirildi.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, İsrail askerlerinin Gazze'nin doğu sınırında gösteri düzenleyen Filistinlilere müdahalesinde aralarında gazdan etkilenenlerin de bulunduğu 25 Filistinlinin yaralandığı belirtildi.

Filistinliler, Toprak Günü'nün 42. yılı nedeniyle 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında "Büyük Dönüş Yürüyüşü" adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına geri dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Gazze sınırında 30 Mart'tan bu yana devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 137 Filistinli İsrail askerlerinin saldırıları sonucu şehit oldu, binlercesi yaralandı. İsrail askerleri tarafından şehit edilen Filistinliler arasında, 2 gazeteci, 2 sağlık çalışanı da yer alıyor.

 

Haber Tarihi: 13 Temmuz 2018 Cuma 19:47
  1. İsrail
  2. Gazze
  3. Filistin

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