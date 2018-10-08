İşgalci İsrail askerleri 19 Filistinliyi gözaltına aldı
Terörist İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 19 Filistinliyi gözaltına aldı.08 Ekim 2018 Pazartesi 11:21
İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 19 Filistinli gözaltına alındı.
Açıklamada, gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği ifade edildi.
İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.
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