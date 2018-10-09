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İşgalci İsrail 7 Filistinliyi alıkoydu

İşgalci İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi alıkoydu.

09 Ekim 2018 Salı 10:28
İşgalci İsrail 7 Filistinliyi alıkoydu

İsrail askerleri, işgal altındaki Batı Şeria'da 7 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 7 Filistinli gözaltına alındı.

Açıklamada ayrıca gözaltına alınan Filistinlilerin sorgulanmak üzere bölgedeki gözaltı merkezine sevk edildiği belirtildi. 

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor. 

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor. 

Haber Tarihi: 09 Ekim 2018 Salı 10:28
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