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İşgalci İsrail 6 bin 500 Filistinliyi hapishanede tutuyor

Çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alan İsrail güçlerinin hapishanelerde tuttuğu Filistinli sayısı yaklaşık 6 bin 500'ü buldu.

17 Eylül 2018 Pazartesi 09:42
İşgalci İsrail 6 bin 500 Filistinliyi hapishanede tutuyor

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'da 10 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre, Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla 10 Filistinli gözaltına alındı.

Öte yandan açıklamada, dün işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Gush Etzion Yahudi yerleşim biriminde Ari Fuld adlı yerleşimciyi bıçaklayarak öldüren 17 yaşındaki Filistinli çocuğun El-Halil kentindeki evinin yıkım için incelendiği belirtildi.

HAPİSHANELERDE 6 BİN 500 FİLİSTİNLİ

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 62'si kadın, 450'si idari tutuklu, 12'si milletvekili ve 300'ü çocuk olmak üzere yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Tarihi: 17 Eylül 2018 Pazartesi 09:42
  1. Batı Şeria
  2. Gush Etzion Yahudi yerleşim birimi
  3. Ari Fuld
  4. Doğu Kudüs
  5. Filistinli
  6. idari tutukluluk

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