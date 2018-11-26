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İşgalci İsrail 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail güçlerinin işgal altındaki Doğu Kudüs ile Batı Şeria’da düzenlediği operasyonlarda 45 Filistinliyi gözaltına aldı.

26 Kasım 2018 Pazartesi 11:05
İşgalci İsrail 45 Filistinliyi gözaltına aldı

İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamada, polisin işgal altındaki Doğu Kudüs’te yaptığı operasyonda Filistin güvenlik güçlerine destek verdiği ve hizmet ettiği şüphesiyle 32 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

Açıklamada, gözaltına alınan 32 Filistinlinin mahkemeye çıkarılacağı kaydedildi.

Öte yandan İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria’nın çeşitli kentlerinde düzenlediği operasyonlarda 13 Filistinliyi gözaltına aldı.

Yine aynı bahane

Filistin resmi haber ajansı WAFA’ya göre, İsrail askerlerinin Ramallah ve El-Halil kentlerinde yaptığı operasyonlarda ikisi çocuk, biri gazeteci olmak üzere 13 Filistinliyi "terör eylemlerine karıştıkları" iddiasıyla gözaltına aldığı belirtildi.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin resmi kaynaklarına göre, İsrail hapishanelerinde 450'si idari tutuklu yaklaşık 6 bin 500 Filistinli bulunuyor.

İsrail, "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor.

Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi hâlinde askerî hâkim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 11:05
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  4. işgal altındaki Doğu Kudüs

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