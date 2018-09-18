İşgalci İsrail 2 Filistinliyi şehit etti

İsrail'in, Gazze'nin güney sınırı yakınına düzenlediği hava saldırısında iki Filistinli şehit oldu.

Filistin Kızılayına bağlı ilk yardım ekiplerinden alınan bilgiye göre, İsrail'e bağlı askeri bir uçağın gece geç saatlerde Han Yunus kentinin doğusundaki El-Karara beldesi civarına düzenlediği saldırıda şehit olan iki kişinin cesetlerine ulaşıldı.

Filistin Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada ise söz konusu iki Filistinlinin naaşlarının Han Yunus'taki Nasır Sağlık Kompleksi'ne getirildiği ve kimlik tespitinin sürdüğü belirtildi.

İsrail ordusundan daha önce yapılan yazılı açıklamada, askeri bir uçağın, Gazze sınırındaki tellere yaklaşarak "şüpheli bir cisim bıraktığı" kaydedilen iki Filistinliyi hedef aldığını duyurulmuştu.