0553 313 94 23

İşgalci İsrail 183 Filistinliyi şehit etti

Gazze'de 6 aydır devam eden "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 32'si çocuk 183 Filistinli işgalci İsrail tarafından şehit edildi.

21 Eylül 2018 Cuma 14:22
İşgalci İsrail 183 Filistinliyi şehit etti

Gazze Şeridi sınırında yaklaşık 6 aydır devam eden barışçıl "Büyük Dönüş Yürüyüşü" gösterilerinde 32'si çocuk 183 Filistinli şehit oldu.

Gazze'deki Sağlık Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, sınır bölgelerinde süren gösterilerde İsrail askerlerinin 30 Mart'tan bu yana 32'si çocuk 2'si kadın 183 Filistinliyi şehit ettiği bildirildi.

Açıklamada, 5 bin 39'u gerçek mermi, 540'ı plastik mermi, 6 bin 100'ü şarapnel parçasıyla olmak üzere 11 bin 679 kişinin yaralandığı, 8 bin 481 kişinin ise atılan gazdan etkilendiği aktarıldı.

ÇOK SAYIDA YARALI

Bakanlık, yaralılardan 443'ünün durumunun ağır olduğunu açıkladı.

Filistinliler, 30 Mart'tan bu yana abluka altındaki Gazze Şeridi'nin İsrail sınırında Büyük Dönüş Yürüyüşü adı altında barışçıl eylemler düzenliyor.

İsrail askerleri ise "sürgün edildikleri topraklarına dönmeyi ve 2006'dan beri Gazze'ye uygulanan hukuksuz ablukanın kaldırılmasını" talep eden sivil halkın üzerine gerçek mermilerle ateş açıyor.

Haber Tarihi: 21 Eylül 2018 Cuma 14:22
  1. Gazze Şeridi
  2. Büyük Geri Dönüş Mitingi

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Gazeteci Kahraman Bapçum hayatını kaybetti
    1. Gazeteci Kahraman Bapçum hayatını..
    2. Havada kriz! İngiliz ve Fransız..
    3. UEFA, Türkiye'nin EURO 2024 dosyasını..
    4. DGS sınavına göre üniversite hukuk..
    5. Fizy Müzik Ödüllerini kazanan isimler..
    6. Tümer Metin: Para için oynasaydınız
    7. Bekçi ile polis araya girdi!..
    8. Nazlı Ilıcak, Zekeriya Öz'le..
    9. Lavrov: İdlib için anlaşma sağlandı
    10. DGS ilahiyat örgün ve uzaktan taban..
    11. İthalatta koruma önlemleri çelik..
    12. Avrupa Birliği İngiltere'yi uyardı:..
    13. EURO2024 adaylık dosyamız belli oldu
    14. Ticaret Bakanı Pekcan, TEKNOFEST'te
    15. Recai Kılıç Erciyes Üniversitesi..
    16. Amerika'nın teröristlere yardımı..
    17. Manisa'da İYİ Parti’de istifa depremi
    18. Türkiye'den kritik bor adımı!
    19. Instagram'a yeni özellik!
    20. BTSO’dan üyelerine “Nefes Kredisi”
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    İşsizlik maaşı kaç ay alınır İşsizlik maaşı hesaplama
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    MEB e okul VBS girişi nasıl yapılır? MEB e okul VBS karne notu sorgula
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Gemi hani İspanya'ya gidecekti, burada neler oluyor?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Eylülde öğretmen ataması olacak mı? 20 bin öğretmen ataması ne zaman?
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!
    Müthiş başarı: 250 dolara ABD'den ithal edilen cihaz 25 dolara yapıldı!

    Günün Karikatürü

    21 Eylül 2018
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    PKK şimdi yandı! Hedefte Fırat'ın doğusu var
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!
    İhanete doymuyor... Canlı yayında talimat yağdırmış!