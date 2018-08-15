İşgalci İsrail 15 Filistinliyi alıkoydu

İsrail güçleri işgal altındaki Batı Şeria'da biri gazeteci 15 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamada, Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde "terör olaylarına karıştıkları" iddiasıyla 15 Filistinlinin gözaltına alındığı belirtildi

Söz konusu Filistinlilerin sorgulanmak üzere gözaltı merkezlerine götürüldüğü kaydedildi.

Öte yandan Filistinli kaynaklar, gözaltına alınanlar arasında yerel bir televizyon için çalışan Ali Dar Ali isimli Filistinli bir gazetecinin bulunduğunu aktardı.

"Filistin TV"de görev yapan Dar Ali'nin Ramallah yakınlarındaki evinde gözaltına alındığı ifade edildi.

Dar Ali, İsrail güçleri tarafından son iki hafta içinde gözaltına alınan 8'inci Filistinli gazeteci oldu.

Daha önce gözaltına alınan 7 gazeteciden 4'ü yaklaşık bir hafta gözaltında kaldıktan sonra kefaletle serbest bırakılmıştı.

İsrail hapishanelerinde 20'den fazla Filistinli gazeteci bulunuyor.

İsrail güçleri, işgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyerek çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor.