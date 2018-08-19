Türkiye'nin Suriye'deki varlığını sorgulayan ABD'den Irak açıklaması: Kalıcıyız

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, ABD güçlerinin ihtiyaç duyulduğu sürece Irak'ta kalacağını söyledi.

Amerikan Alhurra televizyon kanalında yer alan habere göre, koalisyon sözcüsü Albay Ryan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de basın toplantısı düzenledi.

"ABD GÜÇLERİ GEREKLİ OLDUĞU SÜRECE IRAK'TA KALACAK"

Ryan, burada yaptığı açıklamada, daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından kontrol altında olan bölgelerin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için Irak'ta kalacaklarını ifade ederek, "ABD güçleri gerekli olduğu sürece Irak'ta kalacak." diye konuştu.

ABD'li Albay, terör örgütü DEAŞ'ın hezimetinden sonra en önemli konunun, kurtarılan bölgelerde istikrarın sağlanması olduğunu söyledi.

TÜRKİYE'DEN RAHATSIZLAR!

Irak'ta kalıcı olduğunu açıklayan ABD, sık sık Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'ye ulusal güvenliği için yaptığı operasyonları eleştiriyor. ABD, Türkiye'nin Ağustos 2016 ve Şubat 2018'de düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları'ndan büyük rahatsızlık duymuştu.