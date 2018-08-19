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Türkiye'nin Suriye'deki varlığını sorgulayan ABD'den Irak açıklaması: Kalıcıyız

Her fırsatta Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsızlığını vurgulayan ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, ABD güçlerinin ihtiyaç duyulduğu sürece Irak'ta kalacağını söyledi.

19 Ağustos 2018 Pazar 16:36
Türkiye'nin Suriye'deki varlığını sorgulayan ABD'den Irak açıklaması: Kalıcıyız

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı uluslararası koalisyonun sözcüsü Albay Sean Ryan, ABD güçlerinin ihtiyaç duyulduğu sürece Irak'ta kalacağını söyledi.
Amerikan Alhurra televizyon kanalında yer alan habere göre, koalisyon sözcüsü Albay Ryan, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de basın toplantısı düzenledi.
"ABD GÜÇLERİ GEREKLİ OLDUĞU SÜRECE IRAK'TA KALACAK"
Ryan, burada yaptığı açıklamada, daha önce terör örgütü DEAŞ tarafından kontrol altında olan bölgelerin istikrara kavuşmasına yardımcı olmak için Irak'ta kalacaklarını ifade ederek, "ABD güçleri gerekli olduğu sürece Irak'ta kalacak." diye konuştu.
ABD'li Albay, terör örgütü DEAŞ'ın hezimetinden sonra en önemli konunun, kurtarılan bölgelerde istikrarın sağlanması olduğunu söyledi.
TÜRKİYE'DEN RAHATSIZLAR!
Irak'ta kalıcı olduğunu açıklayan ABD, sık sık Türkiye'nin sınır komşusu Suriye'ye ulusal güvenliği için yaptığı operasyonları eleştiriyor. ABD, Türkiye'nin Ağustos 2016 ve Şubat 2018'de düzenlediği Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı Harekâtları'ndan büyük rahatsızlık duymuştu.

Haber Tarihi: 19 Ağustos 2018 Pazar 16:36
  1. Albay Sean Ryan
  2. abd
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  • İZLANDADA OLUR İZLANDADA OLUR 34 dk önce
    BİZNEDEN URİYDYE GİDRDİK DİYEN MALAR 11200 KM ÖTEDEN GELEN AT HIRSIZLARI İPEKYOLUNDAN PAYALMAKİÇİN UĞRAŞIYO BİZİM AT GÖZLÜKLÜLER TAYİP HIRSIZ DİYO ALLAH O TAYYİBİN KAZANDIRDIKLARINDAN SİZE NASPETMESİN PORTEKİZE GİDİPORADA YAŞAMAK NASPETSİN HAKKIMKADAR AMİN
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