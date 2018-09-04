0553 313 94 23

İşgal devleti İsrail 15 Filistinliyi alıkoydu

Terör devleti İsrail askerlerinin işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 27 Filistinliyi gözaltına aldığı belirtildi.

04 Eylül 2018 Salı 11:10
İşgal devleti İsrail 15 Filistinliyi alıkoydu

İsrail askerleri işgal altındaki Batı Şeria'nın farklı bölgelerinde 27 Filistinliyi gözaltına aldı.

İsrail ordusundan yapılan yazılı açıklamaya göre Batı Şeria'nın çeşitli bölgelerinde gece saatlerinde düzenlenen operasyonlarda "terör eylemlerine karıştıkları" şüphesiyle 27 Filistinli gözaltına alındı.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te sık sık evlere baskın düzenleyen İsrail güçleri, çeşitli iddialarla Filistinlileri gözaltına alıyor.

Filistin Esirler Cemiyeti verilerine göre İsrail hapishanelerinde aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 6 bin Filistinli bulunuyor. 

İsrail "idari tutukluluk" adını verdiği uygulamayla Filistinlileri istihbarata dayalı olarak 1 ila 6 ay alıkoyabiliyor. Tutuklunun, "İsrail'in güvenliği için tehlike teşkil ettiğine" karar verilmesi halinde askeri hakim, suç isnadında bile bulunmadan tutukluluk süresini 5 yıla kadar uzatabiliyor.

Haber Tarihi: 04 Eylül 2018 Salı 11:10
  1. Batı Şeria
  2. İsrail
  3. Filistin Esirler Cemiyeti

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Bu 70 yıldır kesintisiz petrol çıkıyor!
    1. Bu 70 yıldır kesintisiz petrol çıkıyor!
    2. Adalet Bakanlığı 15 bin personel..
    3. 10 milyarlık krediye ilk gün yoğun ilgi
    4. Egeli ihracatçılardan 4 koldan tanıtım..
    5. Sağlık Bakanlığı personel alımı..
    6. Bakan açıkladı:15 bin personel alacağız
    7. Erdoğan: Doları aramızdan çıkaralım
    8. Diriliş Ertuğrul o ülkede fırtınalar..
    9. Akfen’e turizm dopingi
    10. Asansör boşluğuna düşen inşaat işçi..
    11. Sağlık Bakanlığı ilkokul mezunu 5298..
    12. Bu rezaletin vebali büyük
    13. Ünlü markalardan Türkiye’ye ‘güven’..
    14. Marmaray'da sefer sayısı arttı
    15. Bakan belediye başkanını uyardı!..
    16. Rusya İdlib'i vurdu
    17. Antalya'da kuduz karantinası! 7..
    18. Katar’la imzalar bugün atılıyor
    19. Kurtuluş üretim odaklı ekonomide
    20. AK Parti'den ittifak açıklaması!
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    Eski Cumhuriyet Savcısı, çöplükte ölü olarak bulundu
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    BİM A101 Şok aktüel indirim ürünleri kataloğu listesi!
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Güvenlik görevlisinin dikkati hayat kurtardı! 'Karnım ağrıyor dedi ve...'
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Erdoğan başlattı! İngiltere ve Almanya'dan sonra Çin de harekete geçti
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri
    Lise kayıtları ne zaman başlayacak 2018 lise kayıt belgeleri

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    Üniversite rektöründen Adnan Oktar sözleri: Bugüne kadar vatan, millet diyen birinin...
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz
    İsrail'den küstah tehdit: Her an vurabiliriz