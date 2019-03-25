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"İşgal altındaki Golan Suriye'nin asli toprağıdır"

- Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim: "İşgal altındaki Golan Suriye'nin asli toprağıdır ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı gereği tamamen Suriye'nin egemenliğine iade edilmelidir"

25 Mart 2019 Pazartesi 22:34
"İşgal altındaki Golan Suriye'nin asli toprağıdır"

BAĞDAT (AA) - Irak Dışişleri Bakanı Muhammed Ali el-Hekim, ABD Başkanı Donald Trump'ın "Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini resmen tanıdığını" ilan eden başkanlık kararını imzalamasına tepki göstererek, Golan'ın Suriye toprağı olduğunu ve İsrail'e ilhakını reddettiklerini belirtti.

Hekim, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, "İşgal altındaki Golan Suriye'nin asli toprağıdır ve bu, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararı gereği tamamen Suriye'nin egemenliğine iade edilmelidir." ifadelerini kullandı.

Trump'ın söz konusu kararına tepkisini dile getiren Iraklı Bakan, "Golan'ın ne gerekçeyle olursa olsun siyonistlere ilhakını kabul etmeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Golan Tepeleri üzerinde İsrail'in egemenliğini tanıyan başkanlık kararını bugün imzalamıştı.



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Haber Tarihi: 25 Mart 2019 Pazartesi 22:34
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