İSG sonuçları açıklandı! ÖSYM İSG sonuç öğrenme ekranı

Merakla beklenen İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları açıklandı. ÖSYM tarafından sınav takviminde bugün açıklanacağı belirtilen İSG 1. dönem sınav sonuçları duyuruldu. Peki, İSG sonuçları nasıl öğrenilir? İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı (İSG) sonuçları sorgulama ekranı...

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ÖSYM’den yapılan duyuruda; “18 Mayıs 2019 tarihinde uygulanan İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İşyeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavının (2019-İSG 1. Dönem) değerlendirme işlemleri tamamlanmıştır. Adaylar, sınav sonuçlarına 19 Haziran 2019 tarihinde saat 10.00'dan itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. Kimlik numaraları ve şifreleri ile erişebilirler.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur.” denildi.