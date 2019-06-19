İSG sınav sonuçları açıklandı

İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı sonuçları ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.

19 Haziran 2019 Çarşamba 10:58
İSG sınav sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğü İş Yeri Hekimliği ve İş Güvenliği Uzmanlığı Sınavı(2019-İSG 1. Dönem) sonuçları açıklandı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre,"18 Mayıs'ta uygulanan 2019-İSG 1. Dönem değerlendirme işlemleri tamamlandı".

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile erişebilecek.

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