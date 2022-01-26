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Biyografi İsfendiyar Zülfikari kimdir?
Biyografi

İsfendiyar Zülfikari kimdir?

Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanı İsfendiyar Zülfikari kimdir?

Yeniakit Publisher
2022-01-26 15:19:00 -
İsfendiyar Zülfikari kimdir?

İsfendiyar Zülfikari, Zülfikarlar Holding yönetim kurulu başkanıdır. İsfendiyar Zülfikari, 1976 yılında İstanbul'da doğdu.

1999 yılında Boston College Uluslararası İlişkiler bölümünden mezun olan Zülfikari 2005 yılında Bahçeşehir Üniversitesi Sermaye Piyasaları bölümünde yüksek lisansını tamamladı.

İsfendiyar Zülfikari 1942 yılında kurulan şirkette üçüncü kuşak temsilcisi olan görev yapmaktadır. 2001 yılından itibaren Zülfikarlar Holding Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan İsfendiyar Zülfikari aynı zamanda 2017 yılından bu yana Türkiye Petrolleri Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmaktadır.

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