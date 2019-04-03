ISESCO'dan Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşı koyma çağrısı

RABAT (AA) - İslami Eğitim, Bilim ve Kültür Organizasyonu (ISESCO), İslam dünyasına İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerine karşı koyma çağrısında bulundu.

ISESCO Genel Müdür Yardımcısı Umeyye el-Haceri, Fas'ın başkenti Rabat'ta "İsrail'in Mescid-i Aksa'ya yönelik saldırıları hakkında teknik rapor hazırlama uzmanlar kurulunun" toplantısında ISESCO Genel Müdürü Abdulaziz bin Osman et-Tuveyciri'nin açıklamasını paylaştı.

Açıklamada, Aksa'nın çeşitli tehlikelere ve meydan okumalara maruz kaldığına işaret edilerek, İslam dünyasına Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallere karşı koyma çağrısında bulunuldu.

Ayrıca Filistin halkının direnişine ve dik duruşuna daha fazla destek verilmesi talep edildi.

Rabat'ta düzenlenen ve 2 gün süren Filistin, Ürdün ve Mısır'dan temsilcilerin ve aktivistlerin katıldığı toplantıda, İsrail'in Aksa'ya yönelik ihlalleri ele alınıyor.

İsrail güçleri, sık sık Mescid-i Aksa'ya yönelik ihlallerde bulunurken, Fanatik Yahudiler de zaman zaman İsrail polisi eşliğinde Mescid-i Aksa'nın avlusuna giriyor. Bu durum sık sık bölgede gerginliğin tırmanmasına ve Filistinlilerle İsrail polisi arasında arbede yaşanmasına neden oluyor.

İşgal altındaki Doğu Kudüs'te bulunan Mescid-i Aksa, Müslümanların ilk kıblesi olma özelliğini taşıyor.

Yahudiler, içinde Kıble Mescidi ile Kubbetu's Sahra Camisi'nin yanı sıra müze, medreseler ve büyük avlunun yer aldığı Mescid-i Aksa Külliyesi altında sözde "Süleyman Mabedi kalıntılarının bulunduğu" iddiasıyla kazı çalışmaları yapıyor, Mescid-i Aksa'da kendilerinin de ibadet etme hakları olduğunu savunuyor.