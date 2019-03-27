ISEFE’19, nisanda İstanbul’da

Uluslararası İslam Ekonomisi, Finans ve Etik Kongresi (ISEFE’19) 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek. Dünya çapında pek çok üniversiteden araştırmacılara, yeni fikirleri ve güncel konuları sunma, paylaşma ve tartışma imkânı sağlayacak olan etkinliğin gerçekleştirilmesinde; İstanbul Ticaret Odası (İTO), İstanbul Kongre ve Ziyaretçi Bürosu (ICVB), İslam Kalkınma Bankası (IDB), Türkiye Katılım Bankaları Birliği (TKBB), TÜRGEV, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi, KTO Karatay Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Trakya Üniversitesi, Bandırma Onyedi Eylül Üniversitesi, Düzce Üniversitesi, INCEIF, Dünya Helal Konseyi, GİMDES, İktisadi Araştırmalar Vakfı, Journal of Emerging Markets (Emerald) ve KSP Journals rol oynuyor.