0553 313 94 23

İSEFAM tarafından ’Kitap Müzakereleri’ etkinliği düzenlendi

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından ’Kitap Müzakereleri’ kapsamında etkinlik düzenlendi.

21 Mart 2019 Perşembe 14:02
İSEFAM tarafından ’Kitap Müzakereleri’ etkinliği düzenlendi

Sakarya Üniversitesi İslam Ekonomisi ve Finansı Uygulama ve Araştırma Merkezi (İSEFAM) tarafından ’Kitap Müzakereleri’ kapsamında etkinlik düzenlendi.


İSEFAM tarafından düzenlenen ‘Kitap Müzakereleri’ etkinliği kapsamında “Finans Teorisini Yeniden Düşünmek” kitabı, Prof. Dr. Mehmet Saraç başkanlığında müzakere edildi. İslam ekonomisinin doğası ve yapısı konusuna değinen Prof. Dr. Mehmet Saraç, bu ekonominin sürdürülebilir ve evrensel boyutuna vurgu yaptı. Ayrıca sosyoloji, psikoloji ve ilahiyat gibi diğer disiplinlerle ortak bir dilin geliştirilmesi gerektiğini belirten Prof. Dr. Saraç, metodolojik çalışmaların her zaman ön planda tutulması gerektiğini ifade etti. Fayda teorisi gibi temel meselelerde de çalışılmaya muhtaç pek çok husus olduğuna değinen Prof. Saraç, fayda yerine ’felah’ kavramı gibi İslami perspektife uygun kavramsallaştırmaların yapılmasının önemini vurguladı.


Programda faiz meselesine de değinen Saraç, insanları dini düşüncelerinden bağımsız olarak faizsiz bir sistemin gerekliliğine ikna etmenin elzem olduğuna değindi. Saraç, buna ilave olarak İslami finans çalışmalarının aslında faiz gibi muhkem hale gelmiş bir meseleyi karşısına aldığını ve bu meselenin, konunun köklerine inilerek halledilmesi gerektiğini ifade etti. Paranın tanımı, üretimi ve arzı ile borç meselelerini çözmeden faiz konusuna çözüm bulmanın zor olduğuna işaret eden Mehmet Saraç, temelde borçla ilgili zihni dönüşümün sağlanması gerektiğini belirtti.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 21 Mart 2019 Perşembe 14:02
  1. kitap
  2. doğa

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    "Liderlik, yaratıcı, güvenilir ve iyi bir ekip oyuncusu olmayı gerektirmektedir"
    1. "Liderlik, yaratıcı, güvenilir ve iyi..
    2. TCMB döviz kurları
    3. "Türkiye güçlü performansıyla yine..
    4. Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli..
    5. İyilik koşusu Wings for Life World..
    6. Gürkan’dan 31 Mart vurgusu
    7. “İsrail’in ABD’den daha iyi dostu..
    8. Kriz çıkaracak sözler: ABD bizi sattı
    9. GÜNCELLEME - Çin'de kimya tesisinde..
    10. Denetimli serbestlik yükümlüleri fidan..
    11. Akar ve komutanlar askeri fabrikada..
    12. Marmaris’te Dünya Ormancılık Günü ve..
    13. "Çocuklar bütünsel eğitim imkanına..
    14. Cumhuriyet'ten alçak iftira! Haçlı..
    15. Yaşlılar üniversiteli oldu, sınıfları..
    16. Yaşlılar unutulmadı
    17. Horona farklı bir boyut kattılar
    18. "Savunma sanayisinde yerlilik oranında..
    19. Erdoğan: "Türkiye'nin ilk 2 bin beygir..
    20. Van Büyükşehir Belediyesi yaşlıları..
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    CHP'yi sarsan Şişli anketi açıklandı!
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    D Vitamini eksikliği nasıl anlaşılır? D vitamininiz kaç olmalı?
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    NATO'dan ikinci büyük skandal! Hedef yine Erdoğan
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    Başkan Erdoğan: Böyle yapanı kapıya koyarım
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!
    FETÖ elebaşı Gülen'in kardeşi saklandığı evde ölü bulundu!

    Günün Karikatürü

    21 Mart 2019
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Hasip Kaplan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ağır hakaret!
    Türkiye'den Çin hamlesi!
    Türkiye'den Çin hamlesi!