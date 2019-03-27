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İşe yerleştirme vaadiyle 222 bin liralık dolandırıcılık iddiası

Mersin'de "devlet büyüklerini tanıdığını" belirterek, resmi kurumlarda işe yerleştirme vaadinde bulunduğu 24 kişiyi toplam 222 bin 500 lira dolandırdığı iddia edilen kadın yakalandı

27 Mart 2019 Çarşamba 11:32
İşe yerleştirme vaadiyle 222 bin liralık dolandırıcılık iddiası

MERSİN (AA) - Mersin'de, "devlet büyüklerini tanıdığını" söyleyerek, resmi kurumlarda işe yerleştirme vaadinde bulunduğu 24 kişiyi toplam 222 bin 500 lira dolandırdığı öne sürülen kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Mersin Cumhuriyet Başsavcılığına başvuran 4 kişi, G.T'nin kendilerine "devlet büyüklerini tanıdığını" söylediğini ve kentteki resmi kurumlarda işe yerleştirme vaadinde bulunduğunu belirtti.

Bu kişiler, vaadini yerine getirme karşılığında kendilerinden toplam 45 bin 500 lira aldığını öne sürdükleri kadından, dolandırıldıkları iddiasıyla şikayetçi oldu.

Şikayet üzerine araştırma başlatan Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, G.T'nin benzer yöntemle Mersin'deki 20 kişiyi daha dolandırdığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonla yakalanan G.T'nin, 24 kişiyi toplam 222 bin 500 lira dolandırdığı öne sürüldü.

Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlanan zanlı, adliyeye sevk edildi.


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Haber Tarihi: 27 Mart 2019 Çarşamba 11:32
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