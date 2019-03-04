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İşe gitmek için evden çıktı, kurtla karşılaştı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kış mevsiminde dağlarda yiyecek bulamayan kurt ilçe merkezine indi.

04 Mart 2019 Pazartesi 22:02
İşe gitmek için evden çıktı, kurtla karşılaştı

Hakkari’nin Yüksekova ilçesinde kış mevsiminde dağlarda yiyecek bulamayan kurt ilçe merkezine indi. İşe gitmek için evden çıktığı sırada kurtla karşılaşan vatandaş, "Allah’tan açtı, yoksa eminim saldırırdı" dedi.


Yüksekova ilçesinde kışın dağlarda yiyecek bulamayan kurt ilçe merkezine indi. Eski Kışla Mahallesi’nde sabah işe gitmek için evden çıkarken kurtla karşılaşan Hazım Bartın adlı vatandaş ise şok oldu. Kurdu görünce çok korktuğunu anlatan Bartın, "İşe gidecektim, evden çıkıyordum baktım çöpe yakın duruyordu. Fark ettiğim anda kurt olduğunu bildim, çok korktum. Çünkü vahşi bir saldırganlıkları var, ondan gidemedim bir süre bekledim. Hatta elime sopa aldım, taş aldım evin kapısında bekledim. Benden en az 10 metre ileride duruyordu. Allah’tan açtı, yoksa eminim saldırırdı. Bir de baktığımızda bitkin bir hali de vardı, çünkü kaçamıyordu. En sonunda kartopu attım üst üste ve sonunda kaçmayı başardı. Ondan sonra işe gittim. Akşam işten döndüğümde tekrar evin etrafına baktım ama yoktu, gitmişti" dedi.

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Haber Tarihi: 04 Mart 2019 Pazartesi 22:02
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