"İşe gidiyorum" diye evden çıkan gencin cansız bedeni demiri asılı halde bulundu Karabük’te Afganistan uyruklu bir kişi evinin önünde bulunan demire asılı halde bulundu.

Karabük’te Afganistan uyruklu bir kişi evinin önünde bulunan demire asılı halde bulundu.

Edinilen bilgiye göre olay Yeşil Mahalle’de bulunan Karabük Valiliği’nin karşısındaki bir evde meydana geldi. “İşe gidiyorum” diye evden ayrılan Keramuddin Ahmadı isimli Afgan uyruklu gencin cansız bedeni aile fertleri tarafından demirde asılı halde bulundu. İhbar üzerine olay yerine polis ve 112 ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu gencin hayatını kaybettiği belirlendi. Haberi alan aile fertleri sinir krizi geçirirken, gencin cenazesi Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Şüpheli ölüm ile ilgili olay yeri inceleme ekipleri çalışma başlattı.

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