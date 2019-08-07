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İşe alınan 114 kişi çifte bayram yaşadı

Amasya Belediyesi işe aldığı 114 kişiye çifte bayram mutluluğu yaşattı.

07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
İşe alınan 114 kişi çifte bayram yaşadı

Amasya Belediyesi işe aldığı 114 kişiye çifte bayram mutluluğu yaşattı.


Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Söz verdiğimiz gibi işsizliğe paydos, işsizliğe son demek için önemli adımlar atmaya başladık. Kurban Bayramı öncesi 114 evladımızı belediyemiz bünyesine katarak hem kendilerine hem de ailelerine çifte bayram yaşatmak istedik” dedi.


Belediye Kültür Merkezi Salonu’nda İŞ-KUR’un iş başı eğitim programı kapsamında personel alımı toplantısı sonrası makamında gazetecilere açıklamalarda bulunan Amasya Belediye Başkanı Mehmet Sarı, “Daha önce müessesemizde İŞ-KUR elemanları yoğunluktaydı. Süresi dolan çalışanların sayısının azalmasından dolayı belediyemizin iş gücünde de bir zafiyet meydana geldi. Zaman zaman da vatandaşlarımızdan bazı mahallelerde ve yapılan evraklarda eksiklikler olduğu yönünde şikayetler geldi. Biz de bunun tedbiri olarak bugün Amasya’mızın kendi evlatları olan ve il sınırları içerisinde yaşayan gençlerimizden bir toplu personel alımı gerçekleştirdik. 114 personelimiz ile sözleşme imzaladık. Bunlardan ihtiyaca binaen 29 tanesi çeşitli dallarda üniversite, 14 tanesi meslek yüksekokulu, 2 tanesi sağlık lisesi, 40 tanesi normal lise, 9 tanesi ortaokul ve 15’i de ilkokul olmak kaydı ile arkadaşlarımızın bugün sözleşmelerini bitirdik. Bu kardeşlerimiz belediyemize başlayacaklar. Amasya’mıza hayırlı uğurlu olsun" dedi.


Amasya’ya verdiğimiz sözlerin olduğunu söyleyen Başkan Sarı, konuşmasının devamında şunları kaydetti:


"Bunun dışında Eylül ayının 1’i itibariyle yine personel alımı yapacağız. Bunun yanı sıra şehrimizde Türkiye’nin tanınmış firmalarından bir tanesi geldi. Yerini tutuk, 350 civarında kişi çalışacak. Bu kişileri de inşallah kendilerine biz temin edeceğiz. Şuanda fabrikanın iç düzenleri ile ilgileniyorlar. Türkiye’nin tanınmış firmalarından, her çocuğun ve her gencin adını biran da zikredeceği bir firma sağ olsun şehrimize yatırım yapıyor. Bu anlamda Amasya halkımıza verdiğimiz sözlerden biri olan işsizliğe paydos, işsizliğe son diye taahhüt ettiğimiz sözlerden birinin icrasına daha başlamış oluyoruz."


Sarı, konuşmasının devamında şöyle konuştu:


"Ayrıca sizin aracılığınızla söylemek istiyorum, Şehrimize bayramdan önce inşallah bir aksilik olmazsa 8 yeni çöp kamyonu, 2 tane çöp taksi ile ara sokaklarda girilmedik nokta kalmayarak alınmadık çöp kalmayacak. Ayrıca 3 tane yol süpürücü 2 tane ufak yol sürücü araçlarımız, 1 tane 15 tonluk arazöz, 2 tane damperli kamyon ve 1 tane kazıyıcı ve yükleyici araç hizmet için şehrimize gelecek."

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 11:22
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