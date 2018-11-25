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İşçiyi yumruklayan polis memuruna vatandaşlar tepki gösterdi

Artvin'de polis ekiplerinden yardım isteyen bir işçiyi yumruklayan polis memuruna tepki gösteren vatandaşlar yaşananları kamerayla çekti.

25 Kasım 2018 Pazar 20:26
İşçiyi yumruklayan polis memuruna vatandaşlar tepki gösterdi

Artvin'de polis ekiplerinden yardım isteyen işçiye polis memurunun aşırı tepkisi cep telefonu kamerasına yansıdı.

Artvin’de inşaat alanından hafriyat çıkaran işçiler, trafiğin aksamaması için polis ekiplerinden yardım istedi.

Ancak yardımcı olmak üzere çağrılan ekip ile işçiler arasında tartışma çıktı. Polis ekibinin tavsiyelerini dinlemeyen bir işçi, yüksek sesle tartışmaya başladı.

Bu sırada bir memur ise işçiyi güç kullanarak sakinleştirmeye çalıştı. Ancak polis memurunun işçiyi yumruklaması, çevrede bulunan vatandaşların tepkisine yol açtı.

İşçinin haksızlığa uğradığını düşünen bir kadın ise tartışmayı cep telefonuna kaydetti. Cep telefonu kamerasına yansıyan tartışma, diğer polis memurlarının araya girmesiyle büyümeden yatıştırıldı.

Hafriyat çalışmaları kaldığı yerden devam etti.

Haber Tarihi: 25 Kasım 2018 Pazar 20:26
  1. Artvin
  2. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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