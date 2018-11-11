İşte 15 bin liraya kadar maaş alma şartları! İşçinin maaşı devletten

Türkiye'de çalışanları koruyan düzenlemelerin yanında şirketleri koruyan düzenlemeler de bulunuyor. Zora düşen şirketler için iki türlü garanti bulunuyor.

Bunlardan birisi üretime ara verenlerde kısa çalışma ödeneği. Diğeri ise iflas eden, iflas erteleme isteyen ya da konkordato ilan eden ya da aciz vesikası alan şirket çalışanları için devreye giren ücret garanti fonu. Bu fon işverenlerce işsizlik sigortası primi olarak yapılan ödemelerin yıllık toplamının yüzde birinden oluşuyor.

İşten çıkana da veriliyor

İŞKUR bünyesindeki fona başvuran işçiler, o firmada son 1 yıldır çalışıyor olmak şartıyla 3 aylık maaşlarını kesinti olmadan alabiliyor. Geriye doğru ücretler alındığı için de sizin o firmayla iş sözleşmenizin devam edip etmediğine bakılmıyor.

Hangi belgeler gerekiyor?

İşverenin düştüğü durumla ilgili belgeleri (haciz tutanağı, iflas kararı, iflas erteleme kararı, konkordato mühlet kararı veya konkordato mühlet kararının ilan edildiğini gösteren belge ve alacak belgeniz gibi) İŞKUR'un ilgili birimine götürerek başvurduğunuz ayın sonuna kadar ücretlerinizi alabilirsiniz. Ücretler net maaş üzerinden ödeniyor.

Bir hatırlatma da yapalım, bu fon sadece maaşlar için. Yani tazminat için bir garanti yok

Ücreti almanın şartları neler?

İşçilerin ücret garanti fonu ödemelerinden yararlanılabilmesi için;



- Ücret alacağının bulunduğu dönemde hizmet akdine tabi olarak, 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışıyor olması,

- İşverenin ödeme güçlüğüne düşmüş olması (konkordato, aciz vesikası, iflas, iflasın ertelenmesinedenleriyle),

- İşçinin, işverenin ödeme güçlüğüne düşmesinden önceki son bir yıl içinde aynı işyerinde 4447 sayılı Kanun kapsamında çalışmış olması,

- 5 yıllık zaman aşımına uğramamış ödenmeyen ücret alacağının bulunması gerekiyor.

Nasıl ödeniyor?

İŞKUR başvuruyu izleyen ayın sonuna kadar ödeme gerçekleştiriyor. Çalışanlar kimlikleriyle herhangi bir PTT şubesine başvurarak paralarını alabiliyor. Bu arada yüksek ücret alanlar için bu fonda bir sınır da var. 5510 Sayılı Kanun'un 82. maddesi gereğince, asgari ücretin 7.5 katından fazla olamıyor.

Yani en yüksek ödenen ücret bu yıl için 15 bin 221 lira oluyor.

İşsizlik maaşı engel değil

Ücret garanti fonundan maaş alanlar geçmiş alamadıkları ücretleri aldıkları için işsizlik ödeneğinden de aynı anda yararlanabiliyorlar.

Böylece işsizlik maaşı fondan yararlanmaya engel teşkil etmiyor.