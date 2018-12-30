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İşçilikten fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Şener Şen, işçi olarak girdiği tekstil sektöründe fabrikatör oldu- Şener Şen:- "Üretimimizin tamamı ihracata yönelik, ürünlerimiz Amerika, Almanya ve İsviçre'ye gidiyor, biz de bunun büyük gururunu yaşıyoruz"- "Ben de buralara işçilikten geldiğim için çalışanlarımla empati kurabiliyorum, onların yaşadıkları sorunları az çok tahmin edebiliyorum"

30 Aralık 2018 Pazar 11:07
İşçilikten fabrikatörlüğe uzanan başarı öyküsü

AMASYA (AA) - CİHAN OKUR - Amasya'nın Merzifon ilçesinde yaşayan 39 yaşındaki Şener Şen, işçi olarak girdiği tekstil sektöründe şimdi ihracat yapan fabrika sahibi oldu.

Şener Şen, işçilikten fabrikatörlüğe uzanan başarı hikayesiyle dikkati çekiyor.

Üniversiteden makine mühendisliğinden mezun olduktan sonra tekstil sektöründe iş bulan ve bir fabrikada makinelerden sorumlu işçi olarak 12 yıldan fazla çalışan Şen, kazandığı tecrübeyle girişimci olmaya karar verdi.

Girişimcilik kursuna katılıp belge alan Şen, Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme İdaresi Başkanlığından (KOSGEB) 2 yıl önce aldığı 150 bin lira hibeyle kadın giyim sektöründe üretime başladı.

Şener Şen, bugün 120 kişiye istihdam sağladığı fabrikasından ABD, Almanya ve İsviçre'ye ihracat gerçekleştiriyor.

Evli ve 2 çocuk babası Şen, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her zaman aklında, hayalinde bir iş yeri açıp, insanlara istihdam imkanı sunarak, üretim yapmak olduğunu söyledi.

Kendine koyduğu hedefler doğrultusunda sürekli ilerlediği belirten Şen, "2017 yılında bu iş yerini açtık ve 17 kişiyle başladık, şu an 120 çalışanımız var ve çalışanlarımızın yüzde 85'i bayan." dedi.

Fabrikayı kurmaya karar verdiğinde yeterli maddi imkanı olmadığını vurgulayan Şen, KOSGEB ve İŞKUR'un destekleriyle makinelerini aldığını, işçilerinin çalışmaya başladığını anlattı.

Şen, "Tabii ki KOSGEB ve İŞKUR'un destekleri olmasaydı, benim için bu iş yerini açmak hayalden öteye gitmeyecekti. İşletmemizi açtık çok şükür, yaklaşık 2 yıldır hiçbir sorun yaşamadan işlerimizi yürütüyoruz." diye konuştu.

- "Rızkı veren Allah deyip işimize başladık"

Bu süreçte en büyük destekçisinin eşi ve ailesi olduğunu dile getiren Şen, şöyle devam etti:

"Benim hayalim hep bir işletme açıp insanlara iş olanağı sağlamaktı. Tekstil sektöründe de az bir yatırımla çok kişiye istihdam sağlayabiliyorsunuz. Bu işletmeyi açarken çevreden çok büyük tepkiler aldım, 'Bu dönemde iş yapılır mı, görmüyor musun kriz var' gibi... Ancak 'Rızkı veren Allah' deyip işimize başladık, çok şükür hiçbir sıkıntı yaşamadan devam ediyoruz. Bu süreçte en büyük desteği eşimden ve ailemden aldım onlar benim en büyük destekçim oldu."

- "Çalışanlarımla empati kurabiliyorum"

Şen, çalışanlarıyla arasının çok iyi olduğunu, zaman zaman kendisinin de fabrikada çalıştığını söyledi.

Kendisinin de işçilikten geldiğini belirten Şen, şunları kaydetti:

"Üretimimizin tamamı ihracata yönelik, ürünlerimiz Amerika, Almanya ve İsviçre'ye gidiyor, biz de bunun büyük gururunu yaşıyoruz. Ben de buralara işçilikten geldiğim için çalışanlarımla empati kurabiliyorum, onların yaşadıkları sorunları az çok tahmin edebiliyorum, işçilik zamanlarımı düşündüğümde ona göre hareket ediyorum. Benim gibi hayalleri olan kişilere şunu söylemek isterim, bir işi başarmak için öncelikle inanmak gerekiyor. İnandıktan sonra o işe adım attığınızda gerisi kesinlikle geliyor."

İşçilerden Sati Comba 1,5 yıldır fabrikada çalıştığını belirterek, "İşimizden memnunuz, herhangi bir sıkıntı yaşamıyoruz. Şener Bey de bizim gibi işçilikten geldiği için bizi anlayabiliyor ve empati kurabiliyor, o yüzden onunla birlikte çalışırken bir problem yaşamıyoruz." diye konuştu.

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Haber Tarihi: 30 Aralık 2018 Pazar 11:07
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