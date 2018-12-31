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İşçilerin kaldığı 15 prefabrik yandı

Karabük'te işçilerin barındığı prefabrikte çıkan yangın sonucu şantiyede hasar oluştu

31 Aralık 2018 Pazartesi 19:48
İşçilerin kaldığı 15 prefabrik yandı

KARABÜK (AA) - Karabük'te, bir şantiyede çıkan yangında işçilerin barındığı 15 prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre, Belen Mahallesi'ndeki bir inşaatın şantiye alanında işçilerinin kaldığı prefabriklerden birinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden işçiler, durumu Karabük Belediyesi İtfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, diğer prefabrik yapılara da sıçrayan yangını 2 saatlik bir çalışmayla söndürdü.

Yangında, 15 prefabrik yapı kullanılamaz hale geldi.

Öte yandan, Fevzi Çakmak Mahallesi'nde yaşayan Fatma Geren'e ait tek katlı evde de henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevleri fark eden Geren, evden çıkarak komşularından yardım istedi.

İtfaiye ekiplerince söndürülen yangında evde hasar oluştu.



Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 31 Aralık 2018 Pazartesi 19:48
  1. Ev yangını
  2. Karabük
  3. şantiye yangını
  4. TOKi

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