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"İşçilerimizin kayıplarının giderilmesini talep ediyoruz"

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan:- "Yüzde 4+4'ün 2019 yılı için yeniden gözden geçirilmesini ve toplu sözleşmelerde uygulanacak yüzde 4+4 rakamlarının en az 20,30 oranında artırılarak işçilerimizin, emekçilerimizin kayıplarının bir nebze olsun giderilmesini talep ediyoruz"- "Kamuda kraldan çok kralcılık yapanlar var. Bir işçi husumeti var. İşçilerin elde ettiklerini, analarının ak sütü gibi helal olan kadrolarını, toplu sözleşmelerini, sosyal haklarını kesmeye, kırpmaya, onlardan adeta rövanş almaya yönelik bir yaklaşım var"

24 Ocak 2019 Perşembe 13:11
"İşçilerimizin kayıplarının giderilmesini talep ediyoruz"

ANKARA (AA) - Hak-İş Konfederasyonu ve Hizmet-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, kadroya geçen taşeron işçilerin ücretlerine yapılacak artışla ilgili, "Yüzde 4+4'ün 2019 yılı için yeniden gözden geçirilmesini ve toplu sözleşmelerde uygulanacak yüzde 4+4 rakamlarının en az 20,30 oranında artırılarak işçilerimizin, emekçilerimizin kayıplarının bir nebze olsun giderilmesini talep ediyoruz." dedi.

Arslan, Hizmet-İş Sendikasının 41. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Emek Konukevi'nde düzenlenen Hizmet-İş Başkanlar Kurulunun açılış konuşmasını yaptı.

Kamudaki taşeron işçilerin kadroya alınmasıyla önemli reforma imza atıldığını belirten Arslan, 1 milyona yakın kişinin kamuda istihdam edildiğini söyledi.

Kadroya geçen işçilere 2020'ye kadar altışar aylık dönemler halinde sadece yüzde 4'lük zamlar yapılacağına işaret eden Arslan, şöyle konuştu:

"Geçen yıl gerçekleşen yüksek enflasyon, yaşanan ekonomik darboğaz, dövizdeki yükseliş, hayat pahalılığı ve işsizlik gibi olumsuzluklar bizi yeni arayışlara itmiştir. Onun için hükümetten daha önceki yıllarda gerçekleşen enflasyon oranlarına yaklaşık bir çözüm olan yüzde 4+4'ün 2019 yılı için yeniden gözden geçirilmesini ve toplu sözleşmelerde uygulanacak yüzde 4+4 rakamlarının en az 20,30 oranında artırılarak işçilerimizin, emekçilerimizin kayıplarının bir nebze olsun giderilmesini talep ediyoruz."

Bununla ilgili kamuda "kraldan çok kralcılık yapanlar" olduğunu dile getiren Arslan, "Bir işçi husumeti var. İşçilerin elde ettiklerini, analarının ak sütü gibi helal olan kadrolarını, toplu sözleşmelerini, sosyal haklarını kesmeye, kırpmaya, onlardan adeta rövanş almaya yönelik bir yaklaşım var. Bütün kamu görevlilerini kastetmiyorum ama maalesef ellerinde kamu gücünü bulunduran ve bu gücü çalışanların aleyhine kullanmak için çaba sarf eden bir anlayış var. Bunu şiddetle ve nefretle lanetliyoruz." ifadelerini kullandı.

- "Eski asgari ücretin üzerine yüzde 4 uygulamak isteyen gafiller var"

Memurları, işçileri, çiftçileri, esnafı ve emeklileri "emekçi" olarak tanımladıklarını belirten Arslan, şöyle devam etti:

"Maalesef bazı kamu görevleri ellerindeki fırsatları çalışanların aleyhine kullanma sevdasından vazgeçmiyor. Adeta işçileri hükümete karşı kışkırtma, yerel seçim öncesinde hükümete karşı adeta bir komplo ve kumpas içindeler. Bu kumpası, bu komployu ortadan kaldırmamız gerekiyor. Hem çalışanların haklarını gasbetmeye yönelik olan hem de böyle siyasi kumpasın içinde bulunanlara karşı hep beraber uyanık olmalıyız. Bunları tek tek ifşa edeceğiz. Emeğinden ve sermayesinden başka gücü olmayan insanlara yönelik bu saldırıların gereğini yapması için de ilgilileri uyaracağız. Eski asgari ücretin üzerine yüzde 4 uygulamak isteyen gafiller var. Bunu bir de genelgelerle gönderen zavallılar var. Bunlarla hesaplaşacağız."

- "Kadroların bir an evvel verilmesini istiyoruz"

Kadro kapsamı dışında kalan 80 bine yakın işçi bulunduğuna dikkati çeken Arslan, "KİT'lerde çalışanlar, özel bütçeli kurumlarda çalışanlar, kamuda çalışıp kapsam dışında bırakılanlar, yüzde 70 kapsamına giremeyenler, kiralık araçlarda şoförlük yapanlar, yemekhanelerde çalışanlar olmak üzere kadro kapsamı dışında kalan arkadaşlarımız var." diye konuştu.

Arslan, bu çalışanların yaklaşık yarısının Hak-İş'e bağlı sendikalara üye olduğunu, onların kadrolarının da bir an önce verilmesini ve mağduriyetlerinin giderilmesini istediklerini kaydetti.

Hizmet-İş Sendikasının örgütlenmeye verdiği önemin süreceğini vurgulayan Arslan, "Sendikacılığın temeli örgütlenmedir. Örgütlenme yoksa sendikacılık yok demektir. Var olanı tüketmek, var olanla yaşamak güçsüzlerin ve zayıfların işidir. Biz yeni hedeflere, yeni istikametlere yürüyeceğiz." dedi.

Arslan, Hak-İş olarak bu yıl 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü'nü Şanlıurfa'da kutlayacaklarını bildirdi.

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Haber Tarihi: 24 Ocak 2019 Perşembe 13:11
  1. Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan
  2. Hizmet-İş Sendikası
  3. kadroya geçen taşeron işçiler

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