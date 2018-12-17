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İşçiler maaşlarını alamayınca işi bıraktı

Yalova’da iplik üretimi yapan bir fabrikanın çalışanları, 45 gündür maaş alamadıkları gerekçesiyle iş bıraktı. Çok sayıda işçi vardiyayı devir almayarak fabrika önünde eyleme başladı.

17 Aralık 2018 Pazartesi 23:34
İşçiler maaşlarını alamayınca işi bıraktı

Yalova’daki fabrikasını Bilecik'e taşıma kararı alan Ersur fabrikasında çalışan işçiler, maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle iş bırakma eylemi başlattı.

45 gündür maaş alamadıklarını ileri süren işçiler, ekonomik olarak sıkıntı yaşadıklarını, bu yüzden böyle bir karar aldıklarını dile getirdiler.

İşçiler, fabrika önünde toplu olarak beklemeye başladı. Fabrika yöneticileri ile görüşmek istediklerini belirten işçiler, maaşları hesaplarına yatana kadar işbaşı yapmayacaklarını dile getirdi.

Ersur iplik fabrikası tesislerini Bilecik'e taşıma kararı almış ve bu kararı da Yalova’daki 750 işçisine duyurmuştu.

İşçiler maaş alamadıkları gerekçesiyle geçtiğimiz ay da kısa süre grev yapmış, ancak fabrika yönetiminin kendilerine maaşların ödeneceğinin sözünü vermesi üzerine işlerine geri dönmüştü.

Günün Özeti

Haber Tarihi: 17 Aralık 2018 Pazartesi 23:34
  1. Yalova
  2. Bilecik
  3. ersur

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