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İşçiler Kudüs için meydanlara iniyor!

Uluslararası Filistin ve Kudüse Destek Sendikalar Birliği, ABD Başkanı Donald Trump'ın Kudüs'ü "İsrail'in başkenti" olarak tanıma kararını 50 ülkede işçilerin katılımıyla protesto edecek.

18 Nisan 2018 Çarşamba 11:17
İşçiler Kudüs için meydanlara iniyor!

Memur-Sen ve Hak-İş Konfederasyonunun geçen yıl İstanbul'da düzenlediği "Kudüs için hep birlikte, el ele" programında, 30 ülkeden sendika temsilcisi tarafından Uluslararası Filistin ve Kudüse Destek Sendikalar Birliği kuruldu.

Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın, 250 delegenin imzasıyla başkanlığa seçildiği Birlik, ABD'nin İsrail Büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını 50 ülkede işçilerin katılımıyla protesto ederek, dünya kamuoyunun dikkatini Kudüs'e çekmeyi planlıyor.

KUDÜS İŞGALİNİ DÜNYAYA ANLATACAKLAR

Arslan, yaptığı açıklamada, Filistin ve Kudüs'e destek veren çok sayıda sivil toplum örgütü olduğunu hatırlattı.

Çeşitli ülkelerdeki sendikaları, Kudüs ve Filistin davası etrafında bir araya getirdiklerini anlatan Arslan, "Filistin, Kudüs ve Mescid-i Aksa konusunda bütün dünyayı bilgilendirmek, olup bitenleri kamuoyuna doğru şekilde duyurmak ve Kudüs'ün işgalini kamuoyunu anlatmak için çalışıyoruz. ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşımasına karşı mücadele içerisindeyiz. Bunu önlemeye çalışıyoruz." diye konuştu.

 

Haber Tarihi: 18 Nisan 2018 Çarşamba 11:17
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