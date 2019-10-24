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‘İşçiler eziliyor’ diyen başkan Rafi Ay: EYT, ücretlerdeki vergi ve kıdem tazminatı yeniden düzenlenmeli

Yeniakit.com.tr'ye konuşan Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, "Biz emekçilerin yaşam koşulları her geçen gün ağırlaşıyor." diyerek, EYT, Kıdem Tazminatı, ücretlerdeki vergi yükü ve İşsizlik Sigortası Fonu'na ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

24 Ekim 2019 Perşembe 14:05
‘İşçiler eziliyor’ diyen başkan Rafi Ay: EYT, ücretlerdeki vergi ve kıdem tazminatı yeniden düzenlenmeli

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

Yeniakit.com.tr Genel Yayın Yönetmeni İsmail Uğur ve Yeniakit Gazetesi Ankara Ekonomi Müdürü Ertuğrul Şahan ile bir araya gelen Öz İplik-İş Sendikası Genel Başkanı Rafi Ay, 

işçilerin haklarına yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. "Çalışma hayatı dinamik bir yapıya sahip. Biz emekçilerin yaşam koşulları her geçen gün ağırlaşıyor." diyen Başkan Ay, "Biz üretiyoruz ve alın terimizin de karşılığını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

'Asgari ücretliler bile ikinci vergi dilimine giriyor'

Ücretlerdeki Vergi Yüküne değinen Başkan Rafi Ay, şöyle konuştu:

"Asgari ücretliler bile yıl içinde gelir vergisinde ikinci dilime geçiyor. Bu kabul edilemez bir durum. Yeni ekonomi paketinde az kazanandan az çok kazanandan çok vergi alınması yönünde bir adım var. Bu önemli bir adımdır." 

'Yıpranma ve benzeri modeller uygulanarak emeklilik yaşları aşağı çekilmelidir'

'Emeklilikte Yaşa Takılanlar' olarak bilinen, emeklilik yaşının yükseltilmesine yönelik de değerlendirmelerde bulunan Başkan Ay, şunları söyledi:

"Her insan emeklilik hayalleri kuruyor. Hepimiz rahat etmek ve emeğimizin karşılığını aldığımız huzurlu zamanları görmek istiyoruz. Özellikle imalat sanayisinde fiili olarak emek harcayan çalışanlar için emeklilik yaşları yeniden gözden geçirilmeli, itibari hizmet, yıpranma ve benzeri modeller uygulanarak emeklilik yaşları aşağıya çekilmelidir."

'Mevcut haklarımızın tamamının korunduğu bir kıdem tazminatı modeli olmalı'

Yeni ekonomi paketinde kıdem tazminatına ilişkin bir düzenlemenin bulunmadığını hatırlatan Başkan Ay, "Kıdem Tazminatı konusunda konfederasyonumuzun ve ÖZ İPLİK-İŞ’in tavrı bellidir. Bütün işçilerin yararına, herkesi kapsayacak şekilde ve kırmızı çizgimiz olan 1 yıla karşılık 1 aylık ücret dahil, mevcut kazanılmış haklarımızın tamamının korunduğu şekilde bir kıdem tazminatı fonu kurulmasına sıcak bakmaktayız. Elbette bu fonun yönetiminde işçiler de olmalı ve nemalandırılmasına, denetimine yönelik bağımsız, hesap verebilir bir model seçilmelidir." ifadelerini kullandı.

'İşsizlik Fonu'ndan işveren yararlanmamalı'

İşsizlik Sigortası Fonu'ndan işverenin yararlanmaması gerektiğini söyleyen Başkan Ay sözlerine şöyle devam etti:

"İşsizlik Sigortası Fonu işçinindir. Kamu ya da işveren katkısı nedeniyle zaman zaman çatlak sesler çıksa da herkes biliyor ki bugüne kadar İşsizlik Sigortası Fonu’ndan işçinin yararlandığı tutarın birkaç katı tutarda işverenler yararına kullanım yapılmıştır.

İşsizlik Sigortası Fonu'nun şu veya bu şekilde işçinin elinden çıkmasına da izin veremeyiz, kabul edemeyiz. İşsizlik Sigortası Fonu'ndan yararlanmanın kolaylaştırılması, işsiz kalan işçiye yapılan ödemenin süresinin uzatılması ve tutarın yükseltilmesi şarttır. İşsizlik yüzde 14’e dayanmıştır. Bu fon işçi için vardır ve bugünler için kurulmuştur. Başka alanlara değil, işsiz kalan emekçilere daha fazla katkı verilmelidir."

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Haber Tarihi: 24 Ekim 2019 Perşembe 14:05
  1. Ankara
  2. Rafi Ay
  3. Öz İplik-İş Sendikası

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  • Sait Sait 17 sa önce
    Emeklilik de yaşa takılan biri olarak şu an 10 bin günü geçmiş prim ödemesi olan biri olarak ortalıkda bilgi kirliliği var fazla prim ödeyen düşük alacak gibi varsa ki böyle Bir durum emeklilik den önce bu şartların düzeltilmesi lazım. Herşey den önce özlük haklarının iyileştirilmesi adaletsizliğin kaldırılması lazım.

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