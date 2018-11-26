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"İşçiler eylemleriyle düşmana fırsat vermesin"

İran Yargı Erki Başkanı Amuli Laricani, Huzistan eyaletinde birkaç aydır maaşlarını alamadıkları için protesto gösterisi düzenleyen işçileri "düşmana fırsat vermeyin" diyerek uyardı- Huzistan eyaletinde işçi eylemleri devam ediyor

26 Kasım 2018 Pazartesi 16:42
"İşçiler eylemleriyle düşmana fırsat vermesin"

İSTANBUL (AA) - İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani, Huzistan eyaletinde birkaç aydır maaşlarını alamadıkları için protesto gösterisi düzenleyen Ahvaz kentindeki çelik fabrikası ve Şuş ilçesindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası işçilerini "düşmana fırsat vermeyin" diyerek uyardı.

Başkent Tahran'da yargı erki yetkililerine hitaben yaptığı konuşmada Laricani, "Düşman bazı toplumsal taleplerden istifade etmeye çalışıyor. İşçiler, taleplerinin, düşmanın isteklerine uyacak ve toplumsal düzeni bozacak bir şekle gelmesine izin vermemelidirler." dedi.

İran'daki ekonomik sorunun "düşmanın rejime darbe vurduğu" bir alan olduğuna işaret eden Laricani, konuyla ilgili sorumluluğun Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetine ait olduğunu, hükümetin bu konudaki tedbirlerini arttırması gerektiğini söyledi.

Laricani, hiçbir zaman kamu düzenini bozarak kargaşa ve kriz çıkartma yoluyla bir yere ulaşılamayacağını kaydetti.

- Huzistan'da işçi eylemleri devam ediyor

Huzistan eyaletine bağlı Şuş İlçesindeki Heft Tepe Şeker Fabrikası işçileri, 3 aydır maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle protesto gösterilerine bugün 21'nci gününde de devam ederken, aynı eyalete bağlı Ahvaz kentindeki çelik fabrikası işçileri de 4 aydan bu yana maaşlarını alamadıkları gerekçesiyle bir süre önce başlattıkları eylemlerini Ahvaz sokaklarında sürdürdü.

Geçtiğimiz günlerde emniyet güçleri bazı işçileri gözaltına almıştı. Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamada işçilerin serbest bırakıldığı belirtilmişti. Ancak işçiler bugün attıkları sloganlarda gözaltına alınan işçilerin serbest bırakılmasını istedi.

Haber Tarihi: 26 Kasım 2018 Pazartesi 16:42
  1. Ahvaz kentindeki çelik fabrikası
  2. Heft Tepe Şeker Fabrikası
  3. iran
  4. İran Yargı Erki Başkanı Sadık Amuli Laricani
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