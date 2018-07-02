İşçiler arasında kavga çıktı: 3 ölü
Düzce'nin Gümüşova ilçesinde, ormanda kesim yapan işçiler arasında çıkan kavgada O.B. tüfeği ile dehşet saçtı. Saçmaların isabet ettiği 3 kişi hayatını kaybederken, 3 kişi ise yaralandı.02 Temmuz 2018 Pazartesi 22:29
Gümüşova ilçesine bağlı Yeşilyayla köyünde orman kesim işinde çalışan O.B. ile iş arkadaşları arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı. Kavgaya dönüşen olayda O.B. yanında bulunan pompalı tüfekle arkadaşlarını yaraladı.
JANDARMA ÇALIŞMA BAŞLATTI
Jandarma ekipleri olayın ardından kaçan zanlının yakalanması için çalışma başlattı.
3 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Yaralılar, jandarma ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine ulaşan sağlık ekipleri yaralılardan 3'ünün hayatını kaybettiğini belirledi. Yaralı 3 orman işçisi 112 Acil Servis ekiplerince Düzce Atatürk Devlet Hastanesi ve Sakarya Hendek Devlet Hastanesine kaldırıldı.
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