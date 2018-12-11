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İşçi ve işveren temsilcilerinden Türk-İş'e ziyaret

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu: - "Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay, demokrasiye, devletine, ülkesine, milletine bağlı, olaylara Türkiye penceresinden bakan, istikrarın yanında olan, yerli ve milli düşünceye sahip bir değerimizdir"- Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay: - "(Asgari ücret) Hükümet ile rakam konusunu konuşmadık. Rakamın sonu ne oldu gördünüz. İşçilerden yana olmaya, Türkiye'den yana olmaya devam ederim, hiç geri vitese takmam"

11 Aralık 2018 Salı 13:08
İşçi ve işveren temsilcilerinden Türk-İş'e ziyaret

ANKARA (AA) - Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Türk-İş Genel Başkanımız Ergün Atalay, demokrasiye, devletine, ülkesine, milletine bağlı, olaylara Türkiye penceresinden bakan, istikrarın yanında olan, yerli ve milli düşünceye sahip bir değerimizdir." dedi.

Hisarcıklıoğlu başkanlığındaki işçi ve işveren temsilcilerinden oluşan heyet, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki açıklamaları tartışma yaratan Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay'ı ziyaret etti.

Türk-İş Genel Merkezi'ndeki görüşmede konuşan Hisarcıklıoğlu, son günlerde Atalay'ın sözlerine yönelik tartışmalar nedeniyle kendisini ziyarete geldiklerini belirterek, "Türk-İş Başkanımız Ergün Atalay, demokrasiye, devletine, ülkesine, milletine bağlı, olaylara Türkiye penceresinden bakan, istikrarın yanında olan, yerli ve milli düşünceye sahip bir değerimizdir." diye konuştu.

Atalay'ın, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sırasındaki duruşunun herkesin malumu olduğunu vurgulayan Hisarcıklıoğlu, Atalay'a dair tartışmaların kendisinin üzerine yapışmayacağını dile getirdi. Hisarcıklıoğlu, konunun son bulması temennisinde bulundu.

Gazetecilerin asgari ücret görüşmelerine ilişkin sorusu üzerine Hisarcıklıoğlu, "Asgari ücret işi ayrı, ziyaretimiz ayrı. Asgari ücret, kendi hukuki platformunda tartışılacak." ifadesini kullandı.

- "Uzatılacak bir şey yok, denilmesi gerekeni dedim"

Ergün Atalay da Asgari Ücret Tespit Komisyonu'ndaki açıklamalarına ilişkin, "Bugün saat 14.00'te Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) burada olacak. Yarın saat 14.00'te de Ankara'daki bütün kağıt toplayan, çöp toplayan çocuklar buraya gelecekler. Uzatılacak bir şey yok, denilmesi gerekeni dedim." değerlendirmesinde bulundu.

Atalay, hükümetle ücret konusunu konuşmadıklarına işaret ederek, "Rakamın sonu ne oldu gördünüz. İşçilerden yana olmaya, Türkiye'den yana olmaya devam ederim, hiç geri vitese takmam." dedi.

Ziyarette, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci'nin yanı sıra Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu temsilcileri de hazır bulundu.

Haber Tarihi: 11 Aralık 2018 Salı 13:08
  1. Ergün Atalay
  2. Rifat Hisarcıklıoğlu
  3. TOBB
  4. Türk-İş
  5. ziyaret

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