İşçi servisiyle öğrenci sevisi çarpıştı! Ölü ve yaralılar var

Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen öğrenci servis minibüsü, Suruç-Birecik Karayolu'nun Yanaloba Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen işçi servis minibüsüyle çarpıştı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.

Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.