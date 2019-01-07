İşçi servisiyle öğrenci sevisi çarpıştı! Ölü ve yaralılar var
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde meydana gelen trafik kazasında İşçi servisiyle öğrenci servisi çarpıştı. Kazada ilk belirlemelere göre, 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.07 Ocak 2019 Pazartesi 10:23
Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde iki minibüsün çarpışması sonucu ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen öğrenci servis minibüsü, Suruç-Birecik Karayolu'nun Yanaloba Mahallesi yakınlarında sürücüsü henüz belirlenemeyen işçi servis minibüsüyle çarpıştı.
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ambulans sevk edildi. Kazada ilk belirlemelere göre 2 kişi öldü, 7 kişi yaralandı.
Yaralılar, 112 Acil Servis ekiplerince Suruç Devlet Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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