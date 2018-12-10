Feci kaza... İşçi servisi TIR ile çarpıştı! Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile tır çarpıştı. Kazada çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu bilgisi var.10 Aralık 2018 Pazartesi 08:15
Çanakkale'nin Biga ilçesinde, işçileri taşıyan minibüs ile tırın çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında ölü ve yaralılarının bulunduğu bildirildi.
Alınan bilgiye göre, Balıkesir'in Gönen ilçesindeki bir fabrikanın işçilerini taşıyan minibüs ile tır, Yeniceköy mevkisinde çarpıştı.
Olay yerine ekipler sevkedildi
Kazada, çok sayıda ölü ve yaralının bulunduğu bildirildi.
Olay yerine güvenlik güçleri, ambulans ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
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