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İşçi Savunma Derneği’den Anadolu Selçuklu Ocaklarına ziyaret

Türkiye´de bir ilk olma özelliğini taşıyan İşçi Savunma Derneği Başkanı Nazif Gündüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Zekine Çakmak Manisa Anadolu Selçuklu Ocakları İl Başkanı Sertan Özkan’ı ziyaret etti.

10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:18
İşçi Savunma Derneği’den Anadolu Selçuklu Ocaklarına ziyaret

Türkiye´de bir ilk olma özelliğini taşıyan İşçi Savunma Derneği Başkanı Nazif Gündüz ve Yönetim Kurulu Üyesi Zekine Çakmak Manisa Anadolu Selçuklu Ocakları İl Başkanı Sertan Özkan’ı ziyaret etti.


İşçi Savunma Derneğinin yeni bir oluşum olmasına rağmen hatırı sayılır bir sayıya ulaştıklarını anlatan Nazif Gündüz, ”Manisa´da kurulmuş olan derneğimiz uzun bir süreç sonrasında kurulmuş ve Türkiye´de bir ilk olma özelliğini taşımaktadır. İşçi kardeşlerimizin haklarını korumak için her türlü bilgi desteğini ücretsiz olarak vermekteyiz. Bizler için beyaz yaka ve mavi yakalı olarak tabir edilenler de işçidir. Bizler için ev kadınları da işçidir. Biz işçi kardeşlerimizin her türlü sorununa çözüm bulmak ve derdiyle dertlenmek dertlerine çözüm bulmak için bu güzide derneğimizi kurduk. Derneğimiz bünyesinde çeşitli sosyal projeler organize ederek çeşitli kurumlarla protokol imzalamak suretiyle çalışmalarımıza en kısa zamanda tam anlamıyla faaliyete geçireceğiz. Bu sebeple tüm vatandaşlarımızı derneğimize davet ediyoruz.” dedi.


Manisa Anadolu Selçuklu Ocakları İl Başkanı Sertan Özkan da şunları söyledi: “Manisamız büyük bir sanayi şehri. Bundan dolayı işçi kardeşlerimizin sayısı elbette fazla. Sizlerin bu denli önemli bilgileri ve işçi kardeşlerimizin haklarını hukuklarını korumak için yola çıkmanız bizleri ziyadesiyle memnun etmiştir. Ücretsiz olarak kurslar düzenlemeniz işçi kardeşlerimize ve ailelerine büyük ve önemli destektir. Bizde elimizden geldiği ölçüde sizin gibi Manisamıza faydalı olmak için yola çıkmış derneklerimizi sivil toplum kuruluşlarını her zaman destekliyoruz. İnşallah sizlerle birlikte Manisamız için projeler yapmak ve yararlı olmak isteriz.”

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Haber Tarihi: 10 Temmuz 2019 Çarşamba 15:18
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