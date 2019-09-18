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İşçi kıyımlarının sahibi belli, vebali kimin boynuna?

Gazetemiz okurlarından Nevzat Özpelitoğlu, "İşçi kıyımlarının sahibi belli, vebali kimin boynuna?" başlıklı yazısını bizimle paylaştı.

18 Eylül 2019 Çarşamba 12:05
İşçi kıyımlarının sahibi belli, vebali kimin boynuna?

Nevzat Özpelitoğlu/Balıkesir

Partilerimizin her seçim öncesi seçmenlerimize bol keseden verdikleri sözler ve vaatler daha sonra anlaşılıyor ki, o partilerin adeta başının belâsı olabiliyor. Ana muhalefet partimiz CHP’nin şu an karşı karşıya kaldığı işten çıkarmalar veya işten atmalar da bu hesapsız vaatlerin gün yüzüne çıkmasından başka nedir ki.. Binlerce emekçi başta İstanbul olmak üzere, pek çok ilimizde aş ve iş mücadelesi veriyorlarsa ki, veriyorlar. Bunun müsebbibi kendilerini kapı önüne koyan Belediyelerin verdikleri sözleri tutmamalarıdır.

18-19 milyonluk bir şehre bedava su, bedava ekmek, bedava süt verme ve belediye hizmetlerinde ucuzluk vaatleri hep havada kaldı. Emekçilerin işlerinden çıkarılmayacaklarına dair verilen iş garantisi vaatleri de daha ilk günden rafa kaldırıldı. Verilen sözler yerine getirilemediğine göre, bu vaatleri yapan partiye, partinin liderine ve onun Belediye başkanına Pinokyo hatırlatması veya yakıştırması elbette yapılacaktır.

Bilindiği gibi her çocuğun yakından tanıdığı Pinokyo, devamlı yalan söyleyen ve yalanlarından dolayı da burnu devamlı büyüyen bir masal kahramanıdır. Seçim öncesi mangalda kül bırakmamacasına hayali vaatlerde bulunan Partiler ve onların Belediye başkanları şimdi kara kara düşünüyor ve Belediye binalarına arka kapıdan giriyorlarsa bunun sebebi elbette hesapsız kitapsız ve sınırsız vaatleridir. Verilen namus sözlerinin havada kalmasındandır. Lâfın kısası yalancı çıkmalarındandır(!).

CHP ve CHP’nin adaylarından bazıları işçi çıkarılmayacağına dair noterden tasdikli sözler bile verdiler. Fakat ilk icraatları pek çok işçiyi kapı önüne koymak oldu. Genel Başkan Kılıçdaroğlu’nun, ‘’hiçbir emekçinin işiyle aşıyla oynamayacağız. İşci kardeşlerimizin hangi partiye mensup olduklarına bakmayacağız. CHP’li belediyelerde kesinlikle işçi çıkarılmayacaktır. Bu konuda 82 milyon insanımızın önünde namus sözü veriyorum’’ diye vaatlerde bulunmasını, Kılıçdaroğlu, İmamoğlu ve diğer CHP’li Belediye Başkanları çok çabuk unuttular. Ama işinden aşından olan ve sokağa atılan emekçiler bu palavra vaatleri unutmadılar. İşte bu sebeple başta İstanbul Büyükşehir Belediyesi olmak üzere tüm CHP’li Belediyelerin önlerinde binlerce emekçi ‘’nerede sizin namusunuz? Nerede sizin namus sözleriniz?’’ diye, sabah akşam yeri göğü inletiyorlar ve nöbet tutuyorlar. Binlerce emekçinin Parti liderlerini ve Belediye Başkanlarını sözlerini tutmaya çağırmaları elbette emekçilerin en doğal hakkıdır.

CHP’li Belediyeler; seçim öncesi iş vaadiyle ve partizanca bir tavırla koşturdukları militanlarını şimdi mutlaka bir yerlere yerleştirecekler.

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Haber Tarihi: 18 Eylül 2019 Çarşamba 12:05
  1. İstanbul
  2. Balıkesir
  3. Nevzat Özpelitoğlu
  4. CHP
  5. aş ve iş mücadelesi
  6. bedava su
  7. bedava ekmek
  8. bedava süt
  9. belediye hizmetleri
  10. Pinokyo
  11. Genel Başkan Kılıçdaroğlu
  12. Kılıçdaroğlu
  13. İmamoğlu
  14. CHP’li Belediye Başkanları
  15. CHP’li Belediyeler

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