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İşçi hangi durumlarda ihbar tazminatı almaya hak kazanabilir? İhbar hakkı kazanma şartları

İhbar hangi durumlarda alınır? İş sözleşmesini haklı gerekçelerle fesh eden bir işçi ihbar tazminatını almaya hak kazanır mı? İhbar alma süresi ne kadardır?

19 Eylül 2018 Çarşamba 13:46
İşçi hangi durumlarda ihbar tazminatı almaya hak kazanabilir? İhbar hakkı kazanma şartları

İhbar hangi durumlarda alınır? İş sözleşmesini haklı gerekçelerle fesh eden bir işçi ihbar tazminatını almaya hak kazanır mı? İhbar alma süresi ne kadardır?

4857 sayılı İş kanunu 17. madde uyarınca iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa yazılı olarak bildirilmesi esastır. Madde gereğince; 6 aya kadar süren çalışmalarda 2 hafta, 6 aydan 1,5 yıla kadar süren çalışmalarda 4 hafta, 1,5 yıldan 3 yıla kadar süren çalışmalarda 6 hafta, 3 yıldan uzun süren çalışmalarda 8 hafta bildirim süresi uygulanmaktadır. İş sözleşmesini performansa, işçinin davranışlarına, işin, işletmenin veya işyerinin gereklerine dayalı olarak fesih etmek isteyen işveren, feshi yazılı olarak ve bu sürelere bağlı kalarak işçiye iletmekle yükümlüdür. İş sözleşmesini bildirim süresi vermeksizin fesih eden işveren, bu sürenin ücretini ihbar tazminatı olarak ödemekle yükümlüdür. Öte yandan; İş sözleşmelerinin işçi tarafından feshi, işveren tarafından deneme süresi içinde veya 4857/25 ile belirlenen esaslar çerçevesinde feshi halinde işçiye herhangi bir ihbar tazminatı ödenmeyecektir. İş sözleşmesinin işçi tarafından haklı nedenle fesih esasları dışında bir nedenle feshi halinde aynı bildirim süreleri işçi içinde geçerli olup, buna aykırı iş sözleşmesi fesihlerinde işverenin ihbar tazminatı talebi de gündeme gelebilecektir.

Haber Tarihi: 19 Eylül 2018 Çarşamba 13:46
  1. İhbar hangi durumlarda alınır?
  2. İşçi hangi durumlarda ihbar tazminatına hak kazanabilir?
  3. ihbar hakkı kazanma şartları

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