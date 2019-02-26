İşçi genç, doku nakli sayesinde yeniden çalışabilecek

ANKARA (AA) - DUYGU YENER - Mobilya atölyesinde çalıştığı sırada makinaya kolunu kaptıran genç işçi, "serbest doku nakli" ile yeniden işine dönebilme fırsatını yakaladı.

Mobilyacılık yapan 28 yaşındaki Muhammet Köksal, atölyede çalıştığı sırada kolunu makine tezgahına kaptırdı.

Ankara Şehir Hastanesi acil servisine getirilen Köksal'ın, geçirdiği kaza nedeniyle sağ kolunda dirsek eklemine ait kemiklerin tümüyle açıkta kaldığı görüldü. Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü başkanlığındaki cerrahi ekip tarafından hastaya "serbest doku nakli" uygulandı.

Üç ayrı operasyona girmesi gereken Köksal'a, 10 saat sürmesine karşın tek operasyon yapılarak hem doku kaybına uğraması ve hareketlerinin kısıtlanması önlendi hem de elinde ve kolunda fonksiyonel kazanım sağlandı.

- "Kolumu çektiğimde bayılmıştım"

Yaşadıklarını AA muhabirine anlatan Muhammet Köksal, "Her zaman yaptığım iş aslında. Belki bin defa o işlemi yapmışımdır. O gün farklı bir şey oldu." ifadesini kullandı.

Tezgaha koyduğu malzemeyle kolunun da makinenin içine girdiğini ifade eden Köksal, şunları kaydetti:

"Makina çok güçlü, durduramadım. Fabrikanın içinde bağırdım. Kolum o sırada kopmak üzereydi. Makina durduruldu. Kolumu çektiğimizde ben bayılmıştım. Ankara Şehir Hastanesinde, hocam ilk olarak kolumu dikti. Şu an çok iyiyim, kolumu kaybetmedim. Parmaklarım oynuyor. Kolumu indirebiliyorum. Tekrar mesleğime döneceğim."

- "Farklı bir yöntem uygulamayı kararlaştırdık"

Ankara Şehir Hastanesi Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Kliniği Eğitim ve İdari Sorumlusu Prof. Dr. Ramazan Erkin Ünlü, hastanın geçirdiği kaza nedeniyle kolunu kaybetme riskiyle karşı karşıya kaldığını belirterek, ilk etapta hastanın kolunun canlılığını sağlamaya çalıştıklarını ve takibe aldıklarını söyledi.

Hastaneye getirildiğinde hastanın kolunun dirsek bölgesinde hiçbir yapının kalmadığını müşahede ettiklerini ifade eden Ünlü, şunları anlattı:

"Kolunu yerine oturttuk ve canlılığı sağladık. Bundan sonra bu bölgedeki kas sinir ve cilt yapılarının hepsi ezilmeye bağlı olarak çürüdü. Parmak hareketleri, kolun hissi ve sinirsel yapısında ise ciddi bir kayıp oluştu. Bu tarz durumlar, birden çok operasyonu da beraberinde getirir."

Ünlü, genç yaştaki hastaya birkaç ameliyat yapılması gerekirken, çok fazla aşamalı operasyonlarla hastanın zaman kaybetmemesi için farklı bir yöntem uygulamayı kararlaştırdıklarını dile getirti.

- "Üç farklı defekti tek seferde giderdik"

Mobilya işçisi Muhammet Köksal için tek operasyon planlaması yaptıklarını aktaran Ünlü, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni bir yöntem geliştirdik. Bir operasyonla, hem kolun kas ve sinir eksikliğini gidermek hem bütün olarak hareketlerini sağlamak hem de dirseğin ve kemiğin, eklemin üzerini kapatmak mümkün olur mu diye düşündük. Bir yöntem planladık. Hastanın sırtından fonksiyonel bir kas transferi yaparak mikro cerrahi yöntem ve teknikleri kullanarak hastanın dirsek ve kol bölgesine kası, damarı ve siniri getirdik. Bu operasyonla sinir eksikliğinde oluşan defekti ve kötü durumu ortadan kaldırdık. Hastamız geldiğinde rutin hareketleri yapamıyordu. Şimdi bütün parmak hareketlerini yapıyor, kolunu kaldırıyor. Cilt ve kas yapısının eksikliği ile oluşan bir boşluk vardı. Bu bütünlüğü de sağlamış olduk. Üç farklı defekt sorun için bir operasyonla bu işe rahatlıkla çözüm bulabildik. Hastanın tek operasyonla bütün sorunlarını çözdük. Bundan sonra sadece fizik tedavi eksikliği kaldı. Onu da yaptıracağız. Şu an her şey istediğimiz gidiyor."

Prof. Dr. Ünlü, hastanın kaza öncesindeki yaşamına da rahatlıkla geri dönebileceği dile getirerek, zaten fonksiyonlarını yerine getiren parmak ve kolların, 6 ay sonra daha da güçleneceğini kaydetti.



